Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pokémon-miitti alkoi Keskuspuistossa Kouvolan Keskuspuiston reunapenkit täyttyivät Pokémonien metsästäjistä heti puolilta päivin, kun järjestyksessään toinen Pokémon-miitti alkoi. Tapahtuman järjestää kouvolalainen Pokémon-harrastaja Leevi Mynttinen. — Aika nopealla aikataululla tämä miitti järjestettiin, mutta toivottavasti väkeä riittää, Mynttinen sanoo. Tapahtuma polkaistiin pystyyn vajaassa viikossa. Keskuspuiston Pokémon-miitti kestää kello 18:aan saakka. Tapahtuman tarkoituksena on koota yhteen samanhenkistä porukkaa. Leevi Mynttinen korostaa Pokémonin pelaamisen positiivisia puolia. — Tässä saa liikuntaa ja tapaa uusia ihmisiä. Itse olen kävellyt Pokémonien perässä tähän mennessä 180 kilometriä. Paljon on uutisoitu pelaajien joutumisesta onnettomuuksiin, mutta oikeasti asia ei ole ihan niin mustavalkoinen, Mynttinen sanoo. — Pokémonia pelatessa ei ole välttämätöntä tuijottaa ruutua koko ajan, vaan Pokémonin löytymisestä voi saada tiedon myös värinä-hälytyksellä. Mutta kovin helposti tästä harrastuksesta saa vedettyä negatiivisia uutisia, hän sanoo. Mynttinen muistuttaa, että Pokémonien pelaamisen hyviin puoliin kuuluu myös, että se on täysin riippumatonta sukupuolesta ja iästä ja se on ilmaista. Leevi Mynttisen perustama Facebook-ryhmä Pokémon Go Finland on Suomen suurin: sillä on tällä hetkellä yli 25 000 seuraajaa. Suomen Latu palkitsee Leevi Mynttisen ja hänen perustamansa Facebook-ryhmän ansioistaan ensi viikonloppuna. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/16/Pok%C3%A9mon-miitti%20alkoi%20Keskuspuistossa/2016221383180/4