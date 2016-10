Uutinen

Kouvolan Sanomat: Raussilan maamiesseuran luomukset ovat kaukana kauppojen jauhomakkaroista Raussillan maamiesseuran miesnelikko on tehnyt makkaraa viiden vuoden ajan. Maku on parantunut vuosi vuodelta, sillä nelikko voitti kesällä Imatralla makkaraharrastajille suunnatussa Karjalan Makkarafest -tapahtumassa pääpalkinnon. — Olemme osallistuneet tapahtumaan joka vuosi. Joka kerralla olemme sijoittuneet kilpailussa osallistujalistan parempaan puoleen, Timo Mäkelä kertoo. Mäkelän lisäksi makkararyhmään kuuluvat Jussi Vuorinen, Antti Rantala ja Petri Kujala. Innostus makkaroiden tekemiseen syttyi miesten vieraillessa Imatran ensimmäisissä kisoissa kuusi vuotta sitten. — Avovaimolla on juuret Imatralla. Hän kutsui meidät porukalla tapahtumaan. Makkaranvalmistus näytti niin mukavalta puuhalta, että päädyimme kaikki Imatralla järjestetylle päivän mittaiselle makkarakurssille, Mäkelä kertaa. Ryhmä on tehnyt monenlaisia kokeiluja makkaramassalla. Välillä makkarassa on maistunut lakka, toisinaan tervapastillit. — Viime vuonna sijoituimme kärkiviisikkoon tervapastilleilla maustetulla makkaralla. Lakka antoi puolestaan hyvän värin makkaraan ja maistui ihan hyvältä, Mäkelä kertoo. Kertaakaan kyläkeittiössä ei ole valmistettu täysin syömäkelvotonta makkaraa. Miesten mukaan mausteiden oikeat suhteet oppii kokeilun kautta. — Chilin kanssa tuli tehtyä muutama virhe. Niitä makkaroita syötiin kieli liekeissä, Petri Kujala nauraa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/16/Raussilan%20maamiesseuran%20luomukset%20ovat%20kaukana%20kauppojen%20jauhomakkaroista/2016221373639/4