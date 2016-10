Uutinen

Kouvolan Sanomat: Roosa Nauha-tatuointi muutamassa minuutissa — PopUpArt-tapahtuma jatkuu Kuusankoskella Noin kymmenen minuuttia, ja Roosa Nauha -tatuointi on valmis. Hinta on viisikymppiä, ja tuotto menee lyhentämättömänä rintasyövän vastaiseen taisteluun Taideseurat Roosan väreissä-keräykseen. Ella Penttinen otti Roosa Nauha -tatuoinnin niskaansa sunnuntaina Kuusankoskella. Ratkaisu tuntui hänestä luontevalta, sillä oma äiti on sairastanut rintasyövän. — Nyt minulla on sekä lapseeni että äitiini liittyvät tatuoinnit. Tatuointeja voi ottaa Kuusankoskella vielä tänään jatkuvassa PopUpArt-tapahtumassa. Kuusankosken Taideseuran järjestämässä kolmepäiväisessä tapahtumassa Pohjois-Kymenlaakson taideseurat esittelevät ja myyvät taidetta sekä tarjoavat yleisölle mahdollisuuden osallistua taideteoksen tekemiseen eri tekniikoilla. Lappeenrantalainen Aulikki Korpela-Taimela ompelee tapahtumassa juhlapukua. Ompelutyö on saanut yhden jos toisenkin kävijän huomion. — Ihmiset näkevät ompelemista nykyisin hirveän vähän missään, Korpela-Taimela sanoo. Korpela-Taimela ompelee juhlapukua Jukka Rintalan mallin mukaan. — Olen tehnyt näitä muutaman. Kun kangasta vaihtaa, puvusta tulee ihan uudenlainen, vaikka malli on sama, hän sanoo ja viittaa vuoden 1996 Moda-lehdessä olleeseen kaavaan. Korpela-Taimela yrittää ommella pukunsa tänään valmiiksi. Ompelutyö alkoi eilen, kankaat oli valmiiksi leikattuina. — Olen kerran ommellut tämän neljässä tunnissa, hän sanoo ja surauttaa uuden sauman. Tapahtuma entisen Kirja-Savisen tiloissa Kuusaantorin liiketilan katutasossa jatkuu sunnuntaina kello 16:een saakka. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/16/Roosa%20Nauha-tatuointi%20muutamassa%20minuutissa%20%E2%80%94%20PopUpArt-tapahtuma%20jatkuu%20Kuusankoskella/2016221383218/4