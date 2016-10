Uutinen

Kouvolan Sanomat: Takkuiliko sukan kantapään opettelu? Käsityön opetus mukautuu ajan haasteisiin Sukupolvi toisensa jälkeen on opetellut virkkaamaan, neulomaan, veistämään ja sorvaamaan kulloinkin voimassa olleen opetusohjelman mukaisesti. Artesaaniopiskelija Paula Eskola yhdisti vanhoja koulukäsityöperinteitä nykyajan tarpeisiin. Siitä syntyi leirikouluohjelma Nuorisokeskus Anjalaan. — Nuorisokeskus toivoi leirikouluohjelmaa, joka linkittyisi tämän alueen eli Ankkapurhan ja Anjalan historiaan. Käsityö nousi nopeasti esiin, sillä Suomen vanhin koulu, Regina-koulu on yhä Anjalassa, ja koulukäsitöiden opettaminen lapsille säädettiin pakolliseksi nimenomaan maalaiskouluissa, Paula Eskola selvittää. Eskola kehitteli leirikouluohjelman, jossa entisaikojen työtapoihin ja materiaaleihin otetaan tuntumaa nykypäivän lähtökohdista. Tämä tarkoittaa, että vaikkapa villasta tai pellavasta valmistetaan jokin tuote tämän päivän tarpeisiin. — Esimerkiksi nykyisin kovin suosittu viiri voidaan valmistaa perinteisin menetelmin, kuten kirjomalla pellavakankaalle. Samassa ohjelmassa tutustutaan vanhoihin koulukäsitöihin ja käsityötekniikoihin. Niistä Eskola kokosi Regina-koulun tiloihin pienen näyttelyn. Näyttelyssä on sekä tyttöjen että poikien tekemiä koulukäsitöitä 1900-luvun alkupuolelta lähtien. — Koulukäsityöt herättävät paljon muistoja. Tämä kävi hyvin selvästi ilmi, kun keräsin materiaalia näyttötutkintooni ja tähän näyttelyyn. Kaikki muistivat langanpujottelun vohvelikankaaseen, Eskola naurahtaa. Käsitöiden opetus on muuttunut aikojen mukana. — Vielä silloin kun itse kävin kansakoulua, käsitöitä opetettiin tekemään tarkasti mallin mukaan. Tänä päivänä itse tekeminen on pääosassa: suunnitellaan, tehdään ja dokumentoidaan. Koko prosessi on tärkeä, ei pelkkä lopputulos. Paula Eskola pitää käsitöiden tekemistä tärkeänä ylipäätään. Käsityöharrastus elää uutta nousukautta — tai ainakin harrastus on tullut näkyvämmäksi esimerkiksi sosiaalisen median kautta. — Käsitöillä on yhä merkitystä arjen hallinnassa. Jos ennen tehtiin lapaset tai leipälapio konkreettiseen tarpeeseen, kädentaitojen vaalimisesta voi nykyisin olla apua vaikkapa mielenterveyden vaalimisessa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/16/Takkuiliko%20sukan%20kantap%C3%A4%C3%A4n%20opettelu%20K%C3%A4sity%C3%B6n%20opetus%20mukautuu%20ajan%20haasteisiin%20/2016221381480/4