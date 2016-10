Uutinen

Kouvolan Sanomat: Valkealassa ihmetystä aiheuttanut haapa jätettiin liito-oraville tienylityspuuksi Valkealan Jokelassa ollaan ihmetelty kahden sillan välissä kasvavaa puuta. Jokelaan on rakennettu viime keväästä asti uutta kevyen liikenteen siltaa Jokelanjoen yli. Yksinäinen iso haapa on jätetty pystyyn vanhan ja uuden sillan väliin. — Puu on jätetty liito-oraville tienylityspuuksi. Jos alueella on liito-oravia, niille tulee jättää tien varteen korkeita puita tien yli liidon turvaamiseksi, sanoo projektipäällikkö Seppo Mielonen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Valtatie 15:n eteläpuolella on liito-oravien pesäpuita. Haavan vieressä kasvaa pieni kuusi, joka myös säästyi liito-oravien suojapuuksi. — Liito-oravat tulee ottaa huomioon jo projektien suunnitteluvaiheessa. Puun vierestä on löytynyt liito-oravien papanoita, joten voi olettaa, että liito-oravat käyttävät sitä. Yksinäinen haapa on isokokoinen. Mielonen toivoo, ettei puusta tule harmia siltojen käyttäjille. — Toivon mukaan puu ei kaadu. Ainakaan tällä hetkellä siihen ei olla kajoamassa. Uhanalainen liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Suomen Luonnonsuojeluliiton mukaan Liito-oravan uhanalaisuuden syy ei ole yksilömäärän vähäisyys vaan kannan kova laskuvauhti ja esiintymisalueen pirstoutuminen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/16/Valkealassa%20ihmetyst%C3%A4%20aiheuttanut%20haapa%20j%C3%A4tettiin%20liito-oraville%20tienylityspuuksi/2016221379383/4