Uutinen

Kouvolan Sanomat: ”Lentopallo on enemmän talkoolaji kuin monet muut seuraorganisaatiot Kouvolassa” Kouvolan seudulla on käynnissä kolmas peräkkäinen lentopallokausi ilman naisten ykkössarjan joukkuetta. Kausalan Yritys pelasi kymmenen vuotta putkeen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla, mutta pelaajapulan takia seura teki luopumispäätöksen kesällä 2014. Perinteikäs Valkealan Kajo on jaksanut jauhaa kakkossarjassa siitä lähtien, kun seura joutui nostamaan SM-liigapaikan suhteen kädet ylös vuonna 2004. KoLe taas palasi välivuoden jälkeen kilpatoimintaan ja samaan lohkoon Kajon kanssa. KoLen naisjoukkueen päävalmentajana toimiva Tomi Immonen sanoo, että alueen nykyisten resurssien yhdistämisellä ei saada kokoon suurseuraa. Siksi Immosen mielestä tarvitaan yhteistyötä. — 2000-luvun järkevin lentopalloteko on ollut se, että KoLella on nyt aikuisjoukkue kakkossarjassa ja Kajo pelaa samaa sarjaa kehittyvillä A-tytöillä. Immosen mukaan Kouvolan alueella riittäisi kevyesti eväitä ykkössarjajoukkueeksi. Pelaajien määrä ei tunnukaan olevan ongelmista suurin, vaikka lukion jälkeen moni hakeutuu Kouvolasta pois. Seudulta on ponnistanut tasaisin väliajoin pelaajia naisten SM-liigaan. Sen sijaan kenkä puristaa taustatekijöiden vähyydestä. — Lentopallo on enemmän talkoolaji kuin monet muut seuraorganisaatiot Kouvolassa. Olemme tyytyneetkin kasvattajaseuran rooliin, Kajon lentopallojaoston puheenjohtaja Saara Niskanen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/17/%E2%80%9DLentopallo%20on%20enemm%C3%A4n%20talkoolaji%20kuin%20monet%20muut%20seuraorganisaatiot%20Kouvolassa%E2%80%9D/2016221383693/4