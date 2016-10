Uutinen

Kouvolan Sanomat: Actionparkin tähtäimessä on syysloman alku Prisma-keskukseen tulevan sisäaktiviteettipuiston, Tykkimäen huvipuiston perustaman Actionparkin, rakennustöissä on menossa loppukiri. — Rakennustyöt ovat vielä kiivaimmillaan, mutta työ etenee aikataulussa, ja kova tavoite on avata syysloman alussa lauantaina 22.10., sanoo Tykkimäen toimitusjohtaja Sakari Pasanen. Noin 2 000 neliömetrin puiston rakentaminen maksaa Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy:lle noin 800 000 euroa. Muista Prisma-keskuksen uusista liikkeistä Punnitse & Säästä ja jääkiekkotarvikkeisiin keskittyvä Hockey Base ovat jo avanneet. Kolmas tulokas on Lastentarvike Oy. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/17/Actionparkin%20t%C3%A4ht%C3%A4imess%C3%A4%20on%20syysloman%20alku/20161455/4