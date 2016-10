Uutinen

Kouvolan Sanomat: Bussi savusi Myllykoskella — kuljettaja sammutti suurimmat liekit Paikallisliikenteen bussi syttyi palamaan Myllykoskella Kouvolassa maanantai-iltana. Kuljettaja sai sammutettua palon suurimmat liekit jauhesammuttimella. Päällystöpäivystäjä Tero Vanhamaa kertoo, että palokunnan tehtäväksi jäi sammuttamisen varmistaminen ja liikenteen ohjaus. Liikenne kulki Jokisillantien ja Kartteenniementien risteyksen kohdalla vain yhtä kaistaa. Palo syttyi noin kello 18.20. Pelastuslaitoksen arvion mukaan yksi kaista on käytössä noin kello 20 saakka. Linja-auton moottori on perätilassa, mutta kuljettaja huomasi palon, kun moottori alkoi käydä huonosti. Lisäksi vastaantulijat olivat vilkutelleet valojaan. Bussissa oli neljä matkustajaa, jotka eivät olleet vaarassa. Palokunnan tultua he olivat jo poistuneet paikalta. Matkaa Myllykosken keskustaan on noin puoli kilometriä. Palo lähti linja-auton moottoritilasta, mutta tarkempaa syytä ei vielä tiedetä. Lue koko uutinen:

