Kouvolan Sanomat: Honey B & T-Bones ei piittaa puritaanien ohjesäännöistä Honey B & T-Bones esiintyy levynjulkistamiskiertueella myös Kuusankoskella tiistaina. Time Was -albumi on Honey B & T-Bonesin viidestoista pitkäsoitto. Esikoislevyn eli Anytimen julkaisusta on kulunut 31 vuotta, ja tekniikka muuttunut, mutta musiikintekemisen perusasiat säilyneet samoina. — Kun aloitimme, olimme nuoria ja halusimme soittaa bluesia ohjesääntöjen mukaan. Mutta jo 1980—luvun lopulla oma musiikillinen linja löytyi. Sitä olemme toteuttaneet siitä lähtien, Kuloniemi linjaa levyn sisältöä. Keikkoja Honey B & T-Bones on vuosien mittaan urakoinut hengästyttävän määrän. Keikkapaikat ovat vaihdelleet Kumpulan kyläjuhlista keskieurooppalaisiin festivaaliareenoihin. — Hyvän keikkapaikan tunnistaa siitä valinnasta, että asioita tehdään musiikki, ei raha edellä. Asiakkaalle halutaan tarjota kivoja elämyksiä, ja musiikin monimuotoisuus on tärkeää. Kuloniemi ei itse arvosta sellaisia paikkoja, jotka mittaavat arvioivat bändejä puhtaasti taloudellisessa mielessä. Ravintoloitsijoiden pitää elää, mutta tarjonnan pitäisi olla jollain lailla persoonallista. Kuloniemeä selkeästi harmittaa se, miten isot suomalaiset kesäfestarit ovat alkaneet pyörittää samansisältöistä hittiparaatia ohjelmistossaan. Se syö yleisöltä mahdollisuutta laajentaa kokemuksiaan ja tehdä musiikillisia löytöjä. Honey B & T-Bonesin Time Was -kiertue Kuusankoskitalon Voikkaasalissa 18.10. kello 19. Lue koko uutinen:

