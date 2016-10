Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kollien leikkaustempaus täyttyi nopeasti — ei-toivottuja kissanpentuja syntyy edelleen paljon Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys järjestää yhdessä Eläinklinikka Siilin kanssa kollikissojen leikkaustempauksen tiistaina 18. lokakuuta. Vähävaraiset saavat leikkauttaa kollikissansa 40 eurolla. Hintaan sisältyy myös rokotus ja mikrosirutus sekä kissan rekisteröinti turvasiru.fi-palveluun omistajan niin halutessa. Tempauksen 20 leikkausaikaa täyttyivät nopeasti, vajaassa viikossa. — Kyselyjä on tullut paljon paikkojen täyttymisen jälkeenkin, kertoo puheenjohtaja Minna Mänttäri Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistyksestä. Mänttärin mukaan tempaus sai niin suuren suosion, että se tullaan mahdollisesti järjestämään myös ensi vuonna. Tempauksella halutaan lisätä tietoa kissojen lisääntymisen säätelyn tärkeydestä. — Tärkeintä on saada ei-toivottujen pentujen syntyminen loppumaan. KSEY:n eläintaloon on tuotu tänä vuonna jo 140 kissanpentua, josta pennut menevät suoraan kotihoitajille. — Lukumäärä ei edes kerro koko totuutta Kouvolan alueen ei toivotuista pennuista, sillä osalle pennuista omistajat etsivät itse kodin. Mänttärin mukaan toisilla kissan omistajilla ei ole varaa lemmikkiensä leikkaamiseen. Toisilla ei ole tietoa sen tärkeydestä. — Poikakissojen leikkaus maksaa noin 70—90 euroa ja tyttökissojen vähän enemmän. Eläintalolta uusille omistajille lähtevät kissat on leikattu. Jos luovutettava kissa on pentu, sen mukana saa sterilisaatiosopimuksen, joka oikeuttaa pennun leikkaukseen yhdistyksen sopimuseläinlääkärin luona. Eläinklinikka Siilin pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Erja Saarto kertoo, että etenkin vapaana liikkuvat kissat olisi hyvä leikata. Vapaana liikkuva steriloimaton tyttökissa voi saada monta pentuetta vuodessa. — Toistuvat tiineydet rasittavat naaraskissaa, mutta myös ei-toivotut pennut ovat suuri ongelma. Vapaana liikkuva leikkaamaton kollikissa voi otollisissa olosuhteissa saattaa tiineeksi vaikka monta naaraskissaa päivässä. Saarron mukaan myös sisäkissat kannattaa leikata, sillä leikkaamaton kissa voi alkaa merkkailla. — Leikkaamattomilla naaraskissoilla nisäkasvaimet ovat selvästi yleisempiä kuin leikatuilla ja ne voivat myös sairastua kohtutulehdukseen, joka hoitamattomana johtaa kissan kuolemaan. Saarto pitää perussääntönä, että kissan voi leikata, kun se on vähintään kuusi kuukautta tai painaa 2,5 kiloa. — Joissain tapauksissa olen leikannut pienempiäkin kissoja. Jos perheessä on samasta pentueesta uros- ja naaraskissa, kannattaa uros kastroida hyvissä ajoin. Esimerkiksi jo 4—5 kuukauden ikäisenä, ettei vahinkoastumisia pääsisi tapahtumaan. Lue koko uutinen:

