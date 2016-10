Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan kaupunginhallitus saamassa lisää toimivaltaa Kouvolan kaupunginhallitus saa roimasti lisää toimivaltaa kiinteän omaisuuden myymisessä, ostamisessa ja vaihtamisessa. Näin käy, jos ehdotus uusista toimivaltarajoista menee läpi kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa. Voimassaolevat toimivaltarajat ovat sellaiset, että kaupunginvaltuusto on päättänyt yli miljoonan euron asioista. Kaupunginhallituksen toimivaltahaarukka on ollut 500 000—1 000 000 euroa. Tekninen lautakunta ja tilaliikelaitos ovat päättäneet alle 500 000 euron asioista. Uusi esitys on, että kaupunginvaltuusto käsittelee yli 5 miljoonan euron kiinteän omaisuuden ostot, myynnit ja vaihdot. Kaupunginhallituksen toimivallassa ovat asiat miljoonasta viiteen miljoonaan euroon ja teknisellä lautakunnalla alle miljoonan euron asiat. Kiinteistöä vaihdettaessa kiinteistön luovuttaminen katsotaan myynniksi ja vastaanottaminen ostoksi siten, että toimivalta määräytyy korkeamman hinnan mukaan. Toimivaltarajat koskevat sekä kaavatontteja että muuta kiinteää omaisuutta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) sanoo, että toimivaltamuutokset nopeuttavat päätöksentekoa. Hän muistuttaa, että valtuusto voisi jatkossakin halutessaan ottaa käsittelyynsä myös alle viiden miljoonan euron kauppoja. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa tänään maanantaina. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/17/Kouvolan%20kaupunginhallitus%20saamassa%20lis%C3%A4%C3%A4%20toimivaltaa/2016221379156/4