Kouvolan Sanomat: MyPa-legenda Tuomas Aho lopettaa uransa Veikkausliigan kokenein pelaaja, aiemmin MyPan riveissä pelannut Tuomas Aho, lopettaa jalkapallouransa tähän kauteen. 35-vuotias Aho siirtyi Helsingin IFK:n riveihin viime kaudella. Kaikkiaan hän on pelannut Suomen korkeimmalla sarjatasolla yhteensä 361 ottelua. Tällä kaudella jäljellä on enää kaksi. Aho on Veikkausliigassa eniten otteluita pelanneiden listalla seitsemäntenä ja nykypelaajista ensimmäisenä. Ensimmäisen Veikkausliigan ottelunsa hän pelasi MyPa-paidassa FC Jazzia vastaan 1999. — Kahden viimeisen vuoden ajan tämä ajatus ja ratkaisu on kypsynyt. Sen jälkeen, kun Myllykoskella tapahtui mitä tapahtui, niin oikeastaan tulin tähän lopputulokseen ihan logistisista syistä. Vaikka voisin pelatakin puoliammattilaisena Suomessa korkeimmalla sarjatasolla, niin yksinkertaisesti ei vaan jaksa istua puoltatoista tuntia autossa peleihin ja treeneihin, Aho kertoo lopettamisen syystä tiedotteessa. — Ei ole myöskään järkevää siirtää konkkaronkkaa Kymenlaaksosta pääkaupunkiseudulle ainoastaan meikäläisen perässä. 17-vuotisen uransa aikana Aho on pelannut FC Kuusankosken, MyPan, tanskalaisen AGF Århusin, HJK:n ja HIFK:n riveissä. Hän on voittanut kaksi SM-hopeaa, kolme SM-pronssia ja kolme Suomen Cupia. Aho valmistui äskettäin liikuntatieteiden maisteriksi eli liikunta- ja terveystiedon opettajaksi Jyväskylän yliopistosta. Jatkossa hän aikoo keskittyä perheeseen ja vapaa-aikaan. Hän jatkaa myös 2006—2007 syntyneiden tyttöjen jalkapallojoukkueen valmentamista Kouvolassa.

