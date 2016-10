Uutinen

Kouvolan Sanomat: Myllykosken K-supermarket ehdolla Vuoden leipäkaupaksi Myllykoskella sijaitseva K-supermarket Ruokamylly on ehdolla Vuoden 2017 leipäkaupaksi. Suomen leipuriliiton kilpailu järjestetään nyt 21. kerran. Tänä vuonna valinta tehdään pienempien päivittäistavarakauppojen sarjassa. Leipuriliiton alueyhdistykset ovat asettaneet ehdokkaat, joita on kaikkiaan 12. Esiraati kiertää ehdolla olevien kauppojen leipäosaston syksyn aikana ja valitsee niistä kolme finalistia. Lopullinen valitsijaraati valitsee voittajan, joka julkistetaan helmikuussa. Vuoden leipäkaupan valinnassa tärkeitä kriteereitä ovat tuotteiden tuoreus ja valikoiman monipuolisuus, paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten leipomotuotteiden saatavuus sekä erityisruokavaliotuotteiden tarjonta. Erityistä painoa pannaan tuotteiden kotimaisuudelle. Myös leipäosaston yleisvaikutelma sekä henkilökunnan asiantuntemus ja palvelualttius vaikuttavat. Kilpailun voitto on tullut Kouvolaan viimeksi 2014, jolloin Vuoden leipäkaupaksi valittiin K-citymarket Kouvola. Lue koko uutinen:

