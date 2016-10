Uutinen

Kouvolan Sanomat: Noin 50 kadun ja tien nimeä muuttui Kouvolassa — katso lista Noin 50 uutta kadun ja tien nimeä on tänään otettu käyttöön Kouvolassa. Saman verran vanhoja nimiä on poistettu käytöstä. Muutos johtuu pelastuslaitoksen suosituksesta, jossa samankaltaisia osoitenimiä muutettiin paremmin toisistaan erottuviksi. Esimerkiksi Kurjentie on muutettu neitokurjentieksi, ettei sitä sekoitettaisi Kurentiehen. Sekaannukset voivat olla vaarallisia varsinkin hätäkeskukseen soitettaessa. Muutos voi aiheuttaa jonkin aikaa sekaannusta muun muassa valtakunnallisissa karttapalveluissa ja navigaattoreissa. Myös osoitenumeroita on jouduttu joissain tapauksissa muuttamaan. Katujen ja teiden nimikylttien muuttaminen on aloitettu. Lue koko uutinen:

