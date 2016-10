Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ostamisen helppous ohjaa hyllyjen sijoittelua Prisman remontissa Kouvolan Prismassa järjestellään paraikaa hyllyjä uusiksi. Remontti alkoi, koska Prisma-keskukseen tuleva Tykkimäki Actionpark haukkasi osan marketin pinta-alasta, mutta samalla hyllyjärjestys päivitetään koko Suomen Prismojen malliin. Uuden järjestelyn suunnittelussa avainsana ovat olleet muun muassa loogisuus ja helppous. Tuotealueet on haluttu pitää kokonaisina niin, että esimerkiksi naisten paidat ja sukat ovat yhdessä paikassa — sen sijaan, että tuotteet olisi järjestetty esimerkiksi tuotemerkin mukaan. Looginen järjestys helpottaa halutun osaston ja tuotteen löytymistä, kertoo SOK:n tilanhallinnasta vastaava johtaja Sanna Timola. — Tänä päivänä monet kuluttajat haluavat vähän piristää kotiaan. Siksi kodin alueen tuotteet löytyvät heti sisäänkäynnin tuntumasta, Timola kuvailee. Viihde on väistynyt sisustuksen tieltä, koska cd- ja dvd-levyjen myynti hiipuu. Syrjemmälle joutuvat myös remontti- ja puutarhatarvikkeiden kaltaiset tuotteet, joita mennään varta vasten marketista hakemaan. Ruokaosaston kulmakivi on hedelmä- ja vihannesosasto. Maitohylly pysyy myymälän takaosassa, koska silloin hyllyjen täyttäminen on helpointa, Timola sanoo. Toisaalta hyllyjen päätyjä ja niin sanottuja massa-alueita käytetään jatkossa entistä enemmän. — Niihin tuodaan ajankohtaisia tuotteita helposti ostettaviksi. Tällaisiin paikkoihin sijoitetaan esimerkiksi kausituotteet kuten jouluvalot, tai uutuustuotteet, joita halutaan nostaa esiin. — Jos tuoteryhmäsijoittelussa pastat ovat pastahyllyssä ja pastakastikkeet toisaalla, niin hyllyn päätyyn voidaan tuoda sekä pastaa että kastiketta ja tehdä näin ostamisesta asiakkaalle helpompaa. Hyllypaikkoja määrittää tietysti myös se, mille tuotteille on kysyntää. Voikkaalla K-Market Woikantoria remontoidaan myös paraikaa. Hyllyjärjestys pysyy lähes samana, mutta muutama tuoteryhmä siirtyy. Syy on gluteenittomien tuotteiden kysynnän kasvu. — Pari hyllyä vaihtoi keskenään paikkaa, jotta gluteenittomille tuotteille saatiin oma isohko kokonaisuutensa. Ne ovat kasvava tuoteryhmä. Muuten järjestystä ei varmaan olisi lähdetty muuttamaan, kertoo kauppias Mari Paalanen-Taskinen. Toinen pinnalla oleva ryhmä on kasvistuotteet, jotka saavat myös remontissa entistä isomman tilan. Lue koko uutinen:

