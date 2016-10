Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sippola kaipaa kokoontumispaikkaa Sippolan kudontapiirin toiminta Kymenlaakson Opistolla päättyy marraskuun lopussa. Kutojat saivat tiedon päätöksestä tekstiviestillä elokuussa. Syyksi ilmoitettiin vähäinen osallistujamäärä ja kallis tilavuokra. Lisäksi opisto ilmoitti, että sen valtionosuudet pienenevät ensi vuonna. Kymenlaakson Opistolla ei näin ollen ole enää käyttöä kutojien käytössä olevalle tilalle. Päätös hämmentää kudontapiiriläisiä. — Meillä on kangaspuissa valmiiksi luotuja loimia tuhannen euron edestä, yhteensä toista sataa metriä. Kangaspuita on kymmenet. Ei niitä voi uloskaan siirtää, yhdistysaktiivi ja kaupunginvaltuutettu Mirja Lonka puuskahtaa. Vaikka kangaspuille löydettäisiinkin uudet omistajat kyse on sippolalaisten mielestä isommasta kokonaisuudesta: aktiivisesta kylästä puuttuu yhteinen kokoontumistila. 12 Sippolassa toimivaa yhdistystä ja järjestöä jätti pari viikkoa sitten vetoomuksen yhteisen kokoontumistilan järjestämiseksi Kouvolan kaupungin luottamushenkilöjohdolle. — Vielä emme ole saaneet minkäänlaista vastausta. Olisi kiva saada edes jokin väliaikatieto siitä, missä mennään, Lonka sanoo. Ratkaisuksi sippolalaisyhdistykset ehdottavat nykyisen kudontapiirin tilojen ottamista yhdistysten yhteiseen käyttöön, mikäli kaupunki siihen suostuisi. Tilat olisivat riittävät, ja pienillä järjestelyillä ne saataisiin vastaamaan sekä kutojien että muiden käyttäjien tarpeita. Samassa talossa, joka tunnetaan opettajien entisenä asuntolana, toimivat jo nyt päiväkoti, nuokkari, MLL:n perhekahvila ja kampaamo. — Peruslämpö talossa on pakko pitää joka tapauksessa. Yhteistä olohuonetta varten ei tarvitsisi rakentaa mitään uutta, sillä kutojien nykyisissä tiloissa on jo vessa ja pienet keittiötilat, ja siivouksesta olemme tähänkin asti huolehtineet itse, Merja Lonka kyläyhdistys Sippukylistä kertoo. Lue koko uutinen:

