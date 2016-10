Uutinen

Kouvolan Sanomat: Susien salibandyn D03-ryhmässä pelaa jopa lähes 50 junioria Kouvolan Susien D03-poikien salibandyjoukkueet saavat monet urheiluihmiset kateelliseksi. Ei ole näet lainkaan tavallista, että yhden ikäryhmän joukkueissa on liki 50 pelaajaa ja että ovi käy koko ajan sisäänpäin. Ikäluokassa on siis imua salibandyyn, sekä myös kosolti taitoa. — Ryhmässä on reilut 10 pelaajaa, jotka voivat hyvinkin edetä aikuisten edustusjoukkuetasolle, joten hyvältä näyttää. Porukka on myös oikein hyvähenkinen. Näin toteaa Sudet D03/Punainen -joukkuetta valmentava Erno Kujala, jolle tiukahkot säännöt ja kuri joukkueen sisällä ovat luonnollinen asia, sillä vain siten voi saada aikaan tuloksia. Ja niitä joukkue todella halajaa, iso maali on asetettu vajaan vuoden päähän. — Me tähtäämme korkealle, päätavoite on C-ikäisten SM-karsinnassa ensi kauden alussa. D03/Punainen-joukkueen vahvuus on tällä hetkellä 27 pelaajaa, jotka jakautuvat pelipäivinä kahteen ryhmään, punaiseen ja mustaan. Loput ikäluokan pelaajat ovat D03/Valkoinen-joukkueessa. Valmennus on yksi joukkueen valteista, siitä vastaavat Kujalan rinnalla Juho Mikkola ja Sami Mäkinen. Kolmikkoa yhdistää paitsi rakkaus lajiin, oma vahva pelitausta, joka jatkuu osin vieläkin. Mäkisellä on myös pääsarjatason valmennuskokemusta A-nuorista. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/17/Susien%20salibandyn%20D03-ryhm%C3%A4ss%C3%A4%20pelaa%20jopa%20l%C3%A4hes%2050%20junioria/2016221387751/4