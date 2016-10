Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tänään alkaa Pohjoismainen imetysviikko: Saako julkisella paikalla imettää? Minkä ikäiseksi lasta saa imettää? Pohjoismaista imetysviikkoa vietetään 17.— 23. lokakuuta teemalla Imetys — Osa kestävää kehitystä. Viikon teema lähestyy imetystä YK:n Kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta esitellen imetyksen monitahoista vaikutusta ympäristöön, kestävään talouteen ja ihmisten hyvinvointiin. Äidinmaito on ravitsemuksellisesti ihanteellista ruokaa vauvalle, eikä sen tuotannosta aiheudu saasteita, kuljetustarvetta eikä jätettä. Imetyksen edistäminen on keino vähentää äidinmaidonkorviketeollisuuteen liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä, saasteita ja vedenkulutusta. Yhden korvikejauhekilon tuottamiseen kuluu arviolta 4000 litraa vettä. Imettäminen vähentää vedenkulutusta ja fossiilisten polttoaineiden tarvetta myös kotitalouksissa. Lisäksi äidinmaidonkorvikkeen valmistamiseen kiinteästi liittyvä lehmänmaidontuotanto kuormittaa ympäristöä esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen ja luonnonvarojen käytön muodossa. Imettämättömyys on myös merkittävä menoerä ja perheitä eriarvoistava tekijä. Imetystuen puute ja korvikkeiden markkinointi, muun muassa ilmaisnäytteitä jakamalla, heikentävät erityisesti kaikkein köyhimpien ja hädänalaisimpien lasten ja perheiden asemaa. Heille imettämättömyys tarkoittaa usein sitä, että vauva ei saa asianmukaista ravintoa lainkaan, koska turvalliset, kaupalliset äidinmaidonkorvikkeet ovat köyhien perheiden saavuttamattomissa. Maailman terveysjärjestön WHO:n suosituksen mukainen puolen vuoden täysimetys ehkäisisi vuosittain 823 000 vauvakuolemaa maailmanlaajuisesti. Rintaruokinta turvaa vauvojen ja pikkulasten terveyttä ja ravitsemusta myös luonnonkatastrofeissa ja muissa poikkeusoloissa, kun ruokahuolto ei toimi normaaliin tapaan. Imetysviikko näkyy ympäri Suomen esimerkiksi imetyksen vertaistukijoiden ja terveydenhuollon ammattilaisten järjestäminä tapahtumina ja teemapäivinä. Tavallisessa arjessa imetys herättää keskustelua, kun joku ärsyyntyy julkisesti lastaan imettävistä naisista, siitä ettei joku imetä lastaan tai siitä, että imetettävä lapsi on jo taaperoiässä. Mitä mieltä sinä olet imetykseen liittyvistä asioista? Lue koko uutinen:

