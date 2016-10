Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymi Sinfonietta soittaa tuntemattomia kappaleita tutuilta säveltäjiltä Kymi Sinfoniettan tämän viikon tähtivieraat tulevat monen aikavyöhykkeen takaa. Yhdysvaltalainen kapellimestari Fawzi Haimor debytoi viime viikolla Uudessa-Seelannissa. Kroatialaislähtöinen pianisti Dejan Lazić puolestaan saapui syksyiseen Kymenlaaksoon suoraan Kiinasta. Nyt molemmat esiintyvät ensimmäistä kertaa Kotkassa ja Kouvolassa. Kymi Sinfoniettan konserttiin Haimor halusi valita tuntemattomia kappaleita tunnetuilta säveltäjiltä. — On kiva tuoda yleisölle jotakin uutta. Itse kuuntelen päivittäin yhden uuden kappaleen. Ohjelmassa on kaksi Joseph Haydnin teosta: Sinfonia nro 103 eli ”Rummunpäristys” sekä alkusoitto oratoriosta Tobian paluu, joka kuullaan Kymenlaaksossa ensimmäistä kertaa. — Tobian paluu ei ole koskaan saanut ansaitsemaansa huomiota. Sitä ei esitetä kovin usein, vaikka kappale on todella hieno, Haimor kuvailee. Pianisti Dejan Lazić soittaa kaksi kappaletta. Kosertissa kuultavat Mozartin Pianokonsertto nro 12 ja Benjamin Brittenin Nuori Apollo pianolle ja jousille ovat Lazićin mukaan yllättävän samankaltaisia teoksia, vaikka niillä on ikäeroa lähes 200 vuotta. Hän kertoo, että vuosina 1913—1976 elänyttä Britteniä pidettiin uudestisyntyneenä Mozartina. — Olen aina tykännyt hyppiä vuosisatojen yli ja tuoda 1900-luvun teoksia wieniläisklassikoiden joukkoon. Vaikka Mozart ja Britten ovat eri aikakaudelta, heidän musiikissaan on yhtäläisyyksiä. Britten on ottanut tähän teokseensa vaikutteita nimenomaan Mozartin pianokonsertosta, Lazić toteaa. Kymi Sinfoniettan konsertti keskiviikkona 19.10. kello 19 Kotkan konserttitalossa ja torstaina 20.10. klo 19 Kuusankoskitalossa. Lue koko uutinen:

