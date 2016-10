Uutinen

Kouvolan Sanomat: 270 000 euroa rahoitusta kouvolalaisille yrityksille ja hankkeille Kaakkois-Suomeen on myönnetty heinä—syyskuussa noin 590 000 euroa yritys- ja hankerahoitusta. Hämeen ELY-keskus on myönsi 29 yritykselle kehittämisavustusta yhteensä noin 1,2 miljoonaa. Kaksi yrityksistä on kouvolalaisia. Leipomoyritys J. Martin Oy sai 13 000 euroa ja toiminimi Kultataide Kari Laukka 41 991 euroa. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta myönnettiin Kaakkois-Suomeen noin 350 000 euroa. Kouvolassa tukea sai kaksi hanketta: Kehittyvä naisyrittäjyys Kymenlaaksossa 59 296 euroa ja Arjen tuki — työllisty arjen tuen ohjaajaksi 160 058 euroa. Molemmat ovat Kouvolan ammatillisen aikuiskoulutussäätiön hankkeita. Lue koko uutinen:

