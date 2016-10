Uutinen

Kouvolan Sanomat: AKT:n puheenjohtaja: Hallituksen luottamus on jo pakkasen puolella Hallituksen luottamus työttömyysturva-asioissa ei ole nolla, vaan se on jo pakkasen puolella. Tätä mieltä on Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen. Hän sanoo, että jos hallitus lähtee tekemään uusia lakiesityksiä työttömyysturvan leikkaamisesta, vaarantaa se samalla tulevat liittokohtaiset työehtosopimusneuvottelut. — SAK:n tulkinnan mukaan lisäleikkaukset ovat kilpailukykysopimuksen vastaisia. Vaikka AKT ei ole kikyssä mukana, tältä osin SAK:n näkemys on oikea, Kouvolassa tiistaina vieraillut Piirainen totesi. Piiraisen mielestä työttömyysturvan leikkaukset ovat tähän aikaan vääriä askelmerkkejä. Hän ihmettelee tapaa, jolla leikkaukset muutetaan uudistuksiksi. — Vaikka pääministeri on todennut, etteivät nämä ole leikkauksia, sanakikkailulla ei voi väistää sitä tilannetta, että leikkauksista on kysymys. Piiraisen mielestä hallituksen esittämät työttömien aktivointi ja kolmen kuukauden pakkohaastattelut siirtävät miljoonia euroja vääriin taskuihin. — Hallitus on ohjaamassa mahdollisista säästöistä 17 miljoonaa euroa henkilöstöpalveluyrityksille, jotka nopeilla tekniikoilla haastattelisivat työttömiä. — Tämä 17 miljoonaa pitäisi ohjata TE-keskuksille, joiden henkilöstöresurssit on vedetty äärimmilleen. Lue koko uutinen:

