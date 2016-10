Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ebick-taistossa löytyi sopu ennen oikeussaleja: Eskelinen myi osakkeensa ja peruutti kanteet Kouvolan pieneen elinkeinoyhtiöön Ebickiin liittyvät sotkut on siivottu lopullisesti pois kaupungin pöydältä. Ebickin entinen toimitusjohtaja Pertti Eskelinen on myynyt yhtiön 10 osakettaan kehitysyhtiö Kouvola Innovationille eli Kinnolle. Samalla Ebick veti pois kaksi kannetta Kouvolan käräjäoikeudesta. Eskelinen vaati yhtiön nimissä tehdyissä kanteissa Kouvolan kaupungilta merkittäviä korvauksia. Kanteissa vaadittiin 139 000 euroa kaupungin toimeksiannosta tehdystä työstä ja 136 000 euroa laittoman varojenjaon palauttamista. Kaupunginhallitus päätti vajaa vuosi sitten marraskuussa hakea Ebickiä konkurssiin maksamattomista saatavistaan. Tällä hetkellä Ebick on selvitystilassa. Pesänhoitajana on Kouvolan kaupungin lakimies Päivi Sandås. Kouvolan talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell sanoo, että sovinto oli kaikin puolin viisas ratkaisu. — Nyt selvitetään, ajetaanko yhtiö alas vai jätetäänkö se pöytälaatikkoon. Ebickin 120 osakkeesta 100 on Kouvolan kaupungin omistuksessa ja 10 Iitin kunnalla. Sovintokauppojen jälkeen Eskelisen 10 osaketta päätyivät Kinnolle. Forsellin mukaan osakkeet pysyvät nykyisillä omistajillaan. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on käsitellyt asiaa salaisena. Jaoston puheenjohtaja Anssi Tähtinen (muut) sanoo, ettei hän voi avata Ebick-kuviota salassapitosäännösten ja kahdenkeskisten sopimusten takia. — Sen voi sanoa, että Ebick on historiaa. Turhan pitkään tämä tilanne on kestänytkin. Lue koko uutinen:

