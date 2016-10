Uutinen

Kouvolan Sanomat: Erikoisliikemiehet-sarjan Petelius ja Perälä järjestävät Kouvolassa alusvaatemuotinäytöksen Erikoisliikemiehet-sarjan kuvaukset jatkuivat tiistaina Kuusaan Liivishopissa Kouvolassa. Pirkka-Pekka Peteliuksen ja Juha Perälän tähdittämässä ohjelmassa miehet käyvät taistoon pienten kylä- ja kivijalkakauppojen tulevaisuuden puolesta. Kuvaukset jatkuvat alusvaateliikkeessä vielä keskiviikkona. Erikoisliikemiehet kiertävät ympäri Suomea erikoisissa pikkukaupoissa ja erikoisliikkeissä järjestäen tempauksia, joiden tavoitteena on saada ihmiset tukemaan ja käyttämään kivijalkamyymälöitä. — Yleisö on tervetullut seuraamaan Kuusaan Liivishopissa järjestettävää alusvaatemuotinäytöstä keskiviikkona, tuottaja Leena Puurtinen Moskito Televisionista sanoo. Muotinäytös alkaa kello 14 Kuusaan Liivishopissa. Sarjan kymmenessä jaksossa keskitytään aina yhteen erikois- tai kivijalkamyymälään kerrallaan. Sarja tullaan näkemään JIM-kanavalla keväällä 2017. — Sarjan ideana on saada hyvällä tavalla nostetta yrityksiin. Emme esimerkiksi puutu yrityksen liiketoimintaan tai sisusta liikettä uudelleen, Puurtinen kertoo. Lue koko uutinen:

