Kouvolan Sanomat: KooKoon Mattila: Eihän tässä tilanteessa ole kiva olla, mutta negatiivisuus ei ratkaise mitään Jääkiekon Liigan sarjataulukossa viimeisenä puurtava KooKoo on ajautunut negatiivisten asioiden kierteeseen, jossa päävalmentaja Petri Mattilan tärkein tehtävä on pumpata miehistöön myönteistä voimaa.Mattila ei voi kuitenkaan unohtaa tervettä kriittisyyttä, jolla korjataan pelin epäkohtia.— Keskustelemme paljon pelaajien kanssa siitä, mitä on onnistuminen. Olemme pilkkoneet sitä pienempiin osiin. Yksittäinen taklaus, syöttö tai puhe voi olla merkityksellinen. Sillä rakennetaan vaihto kerrallaan onnistumisen tunnetta ja itseluottamusta.Tilastojen perusteella KooKoo on nostanut alkukaudesta maalintekopaikkojensa määrää ja ollut tällä sektorilla kahdessa viime ottelussa vastustajaa edellä.— Pelivideot näyttävät, että kun lauomme, siitä seuraa meille hyviä asioita yhdeksän kertaa kymmenestä. Tilanne on nyt sellainen, että solmu aukeaa, kun kiekko menee maaliin.Henkilökohtaisella tasolla Mattilaa raastaa nähdä pelaajiensa tuskastuminen, kun onnistumisia ei tule. Tuloksen kanssa hän pystyy sinänsä elämään, sillä valmentamiseen kuuluu tunnetusti sekä ylä- että alamäkiä.— Meidän on vain jaksettava tehdä yhdessä työtä ja löytää keinot. Eihän tässä tilanteessa ole kiva olla, mutta negatiivisuus ei ratkaise mitään.— Lisäksi meidän on pidettävä pirun tiukasti sapluunastamme kiinni. Emme voi ottaa tyhmiä jäähyjä tai tehdä muita hölmöyksiä, sillä tämän taudin kuvaan kuuluu se, että niistä meitä rokotetaan.KooKoo—Ilves, jääkiekon Liigaa keskiviikkona kello 18.30 Kouvolan jäähallissa.

