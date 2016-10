Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola johtaa edelleen linnunpönttötalkoita — valmiita pönttöjä yli 18 000 Kouvolassa on tiistai-iltapäivään mennessä tehty 18 475 linnunpönttöä Ylen Miljoona linnunpönttöä -kampanjaan. Kaupunki johtaa selvästi toisena olevaa Hämeenlinnaa, jossa pönttöjä on tehty 13 987. Kouvola nousi johtoon maaliskuussa käynnistyneen kampanjan alkuvaiheessa ja on pitänyt ykkösasemansa. Linnunpönttöjen määrää on kasvatettu erilaisilla tempauksilla, joita ovat järjestäneet niin kaupunki kuin martatkin. Esimerkiksi tällä viikolla Mansikkamäen koulun oppilaat rakentavat pönttöjä urakalla, ja tavoitteena on saada valmiiksi 500 pönttöä suunnilleen marraskuun puoliväliin mennessä. Miljoona linnunpönttöä -kampanja järjestettiin, koska Suomen metsissä on kova pula sopivista pesäkoloista. Miljoonan pöntön tavoite näyttää toteutuvan, sillä koko maassa on valmiina lähes 850 000 pönttöä. Kampanja jatkuu toukokuun 2017 loppuun asti. Kampanjan kotisivu — rekisteröi pönttösi täällä Lue koko uutinen:

