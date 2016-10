Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola maksaa tukea pitkäaikaistyöttömiä työllistäville Kouvolan kaupunki aikoo muuttaa työllistämisestä maksettavan Kouvola-lisän perusteita. Marraskuun alusta lähtien lisän maksaminen ei edellytä, että TE-toimisto maksaa samanaikaisesti työllistämiseen palkkatukea. Toisin sanoen kaupunki myöntää palkkamenoihin tukea. Tämän vuoden TE-toimiston työllistämiseen kohdennetut palkkatukimäärärahat ovat jo loppuneet. Palkkatukirahat loppuivat myös viime vuonna. Tukea saavan tahon on tarjottava työtä vähintään 18 tuntia viikossa. Työstä on maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka. Kouvola-lisä on 350 euroa kuukaudessa. Tukea voivat saada yritykset, yhdistykset ja järjestöt palkatessaan työttömän, joka on saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää. Lisäksi tukea voivat saada ne työllistäjät, jotka palkkaavat nuorisotakuun piiriin kuuluvan tai henkilön, jonka vamma tai sairaus olennaisesti vaikeuttaa työllistymistä. Lautakunnalle esitetään, että ensi vuoden alusta myös säätiöt saavat Kouvola-lisää. Esitystä perustellaan sillä, että kaupungin kumppanuussopimus Parik-säätiön kanssa päättyy tämän vuoden lopussa. Aikuisväestön lautakunta käsittelee esitystä kokouksessaan huomenna keskiviikkona. Lue koko uutinen:

