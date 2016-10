Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lottien leirillä virkistäydytään — voimaa kuvista ja kavereista Täysi tusina lottia katselee vanhoja kuvia Valkealan kristillisen kansanopiston salissa tänään aamupäivällä. Aamu on alkanut lipunnostolla, aamunavauksella ja liikunnalla. Lajivalikoimissa on ollut jo sisä- ja ulkoliikuntaa. Kouvolan seudun lottaperinneyhdistyksen neljännelle virkistysleirille osallistuvien ikähaarukka on 78—89 ikävuoden välillä. Myllykoskelainen Lea Lukkari kertoo päässeensä tänä vuonna ensimmäistä kertaa osallistumaan virkistysleirille, koska omaishoitajuus vei aiemmin ajan. — Minusta tämä on ollut tosi antoisa ja mukava leiri. Leirin teemana ovat valokuvat, joiden tarkasteleminen mahdollistaa sukeltamisen muistojen maailmaan. Leiriläiset ovat pikkulottia, joita ei lähetetty rintamalle. Heillä riitti kuitenkin kotirintamalla työtä. Kouvolalainen Liisi Karnaattu ehti olla muutaman kuukauden lottana muonitustehtävissä. — Kun täytin 17 vuotta pääsin isoksi lotaksi. Olin neljä kuukautta muonituslottana Tammelassa, jossa koulutettiin poikia rintamalle Lapin sotaan, Karnaattu kertoo. Leirin ohjaajana toimivalla Riikka Sammalkorvella on leirillä apunaan runsaasti apukäsiä. Neljä opistossa henkilökohtaisiksi avustajaksi opiskelevaa naista saa samalla hyvää käytännön oppia tulevaa työuraa varten. Lotat ovat tuoneet mukanaan leirille valokuvia oman elämänsä varrelta. — Leirin teemana on oman elämän muistelu valokuvien kautta ja avulla. Lotat ovat tuoneet mukanaan itselleen merkityksellisiä kuvia. Olemme tutkineet kuvia ja niiden herättämiä ajatuksia. Iltahartauteen ja lipunlaskuun päättyvän tiistai-illan ohjelmassa on myös rantasauna. Ohjaaja Riikka Sammalkorpi toivoo, että hän saa seuraa pulahtaessaan Saanjärven syleilyyn. — Kuinkahan kylmää vesi mahtaa olla, lotat kyselevät uteliaina. Lue koko uutinen:

