Kouvolan Sanomat: Poliisi valvoi raskasta liikennettä tehostetusti — joka kymmenes kuljettaja jäi kiinni ajo- ja lepoaikarikkomuksesta Poliisin suorittamassa raskaan liikenteen tehovalvonnassa viime viikolla kävi ilmi, että raskaan liikenteen ajoneuvojen kuntoon liittyvien rikkeiden määrä kasvoi edellisvuodesta. Poliisi tarkasti viikon aikana yhteensä 2500 raskasta ajoneuvoa, joista 1597 oli kotimaisia ja 408 ulkomaisia. Kuljettajille määrättiin viikon aikana 546 seuraamusta. Poliisi kirjasi 270 ajo- ja lepoaikarikkomusta, minkä lisäksi matka jouduttiin keskeyttämään 14:ssä tapauksessa. Poliisi kirjoitti näistä ajo- ja lepoaikarikkeistä 122 seuraamusta. Poliisi jakoi seuraamuksia myös kuorman varmistamiseen, asiapaperirikkomuksiin ja ylikuormiin liittyen. —Suurin muutos aiempiin valvontajaksoihin verrattuna oli ajoneuvojen kuntoon liittyvissä rikkeissä, joiden määrä kasvoi viime kevään valvontaan verrattuna 50:llä. Myös matkojen keskeyttämiset lisääntyivät kymmenellä tapauksella, toteaa Poliisihallituksen poliisitarkastaja Kari Onninen. Onninen on huolissaan siitä, että raskaan ajoneuvokaluston kunto on edelleen heikentymässä. Myöskään ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa ei ole tapahtunut muutosta parempaan. Poliisin valvoi raskasta liikennettä viime viikolla seitsemän päivän ajan koko maassa. Valvontaan osallistuivat kaikki maan poliisilaitokset. Valvontaviikon tarkoituksena on liikenneturvallisuuden parantaminen sekä harmaan talouden ja kuljetusrikollisuuden torjunta ja paljastaminen. Tänä vuonna erityishuomiota kiinnitettiin ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen, ajoneuvojen kuntoon sekä kuorman varmistamiseen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/18/Poliisi%20valvoi%20raskasta%20liikennett%C3%A4%20tehostetusti%20%E2%80%94%20joka%20kymmenes%20kuljettaja%20j%C3%A4i%20kiinni%20ajo-%20ja%20lepoaikarikkomuksesta/2016221391646/4