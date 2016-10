Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sairaalapalveluiden päällikkö: 10 prosenttia kouvolalaisten sairaalahoitopäivistä on turhia Kouvolan kaupunginhallitus päätti maanantai-iltana olla lakkauttamatta Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 4:ää. Sairaalapalveluiden päällikkö Lauri Lehto ymmärtää kaupunginhallituksen vaikeuden päättää osaston sulkemisesta. — Vuodeosastopaikkoja on vähän. Emme pystyneet puolen vuoden seurantajaksolla osoittamaan, että jonotuspäivät sairaalasta eteenpäin olisivat merkittävästi vähentyneet. Näppituntuma kuitenkin on, että potilaiden kotiutuminen on nopeutunut ja parantunut. Seurantajakso paljasti Lehdon mukaan sen, että Kouvola hoitaa osaa potilaista väärissä paikoissa. — Valitettavasti kymmenen prosenttia potilaiden sairaalahoitopäivistä on turhia, ja ne kuluvat liian kalliilla paikoilla. Tämä ei varmasti ole ainoastaan Kouvolan ongelma, mutta se kertoo siitä, että vielä on tekemistä. Kouvolan kaupunki vähensi huhtikuun alussa yhteensä kymmenen vuodeosastopaikkaa tasaisesti kaikilta terveyskeskussairaalan kolmelta osastolta. Suunnitelmaan kuului, että marraskuun alussa vähennetään vielä 15 paikkaa lisää, jos tälle on väliarvioinnin perusteella edellytykset. Kaupunki tavoitteli osaston sulkemisella miljoonan euron säästöä edellisvuodesta. — Säästöjen osoittaminen on vaikeaa. Kun yhdessä kohtaa säästät, kulut voivat tulla toisessa kohdassa, Lehto sanoo. Kouvola on vuoden alusta ostanut aivoverenkiertohäiriöpotilaille ja lonkkamurtumapotilaille viisi kuntoutuspaikkaa haminalaisesta Hoiku Oy:stä. Kymen hoito- ja kuntoutuskeskuksen käyttö maksaa kaupungille noin 600 000 euroa vuodessa. Kouvola on yksi Hoikun osakkaista. Lue koko uutinen:

