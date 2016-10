Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sote Kymenlaakson IkäOpastin-hanke sai ministeriöltä tukea 850 000 euroa Sote Kymenlaakson IkäOpastin-hanke on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä rahoitusta 850 000 euroa. IkäOpastin on neuvonnan toimintamalli, joka antaa asiakkaalle tietoa ja arvioi tämän palvelutarvetta keskitetysti. Asiakasta myös rohkaistaan omatoimisuuteen. Hanke liittyy sote-uudistukseen, jossa haetaan kuntiin tehokkuutta ja toimivia malleja hallituksen kärkihankkeiden kautta. Hallituksen kärkihankkeisiin liittyen maakuntiin on valittu kärkihankkeen rahoittama muutosagentti. Kymenlaaksossa muutosagentiksi on valittu yhteiskuntatieteiden maisteri Tommi Reiman, joka on aiemmin työskennellyt Kouvolan kaupungin ikääntyneiden palveluissa kehitysvastaavana. Muutosagentin tehtävänä on muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäille suunnattu palvelujen kokonaisuus. Hallituksen kärkihankkeesta rahoitettavat hankkeet ovat isoja maakunnallisia kokonaisuuksia, joissa on mukana useita eri toimijoita. Ympäri maata kaikkiaan kahdeksan hanketta sai kärkihankkeen rahoituksen ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kehittämiseen. Kymenlaakson lisäksi keskitettyä palveluohjausta kehitetään Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Lue koko uutinen:

