Kouvolan Sanomat: Superpesikseen jatkosarjat — kautta venytetään pidemmälle Superpesiksen sarjajärjestelmät uudistuvat. Kaksinkertaisen runkosarjan lisäotteluista, kuten paikalliskierroksista ja valintaotteluista, luovutaan. Tilalle tulevat ylempi ja alempi jatkosarja.Alkusarja pelataan kaksinkertaisena. Ylemmässä jatkosarjassa seitsemän parasta tavoittelevat runkosarjan voittoa, kotietua ja ylipäätään asetelmia kahdeksan parhaan pudotuspeleihin. Alemmasta jatkosarjastakin voi vielä ponnistaa jopa mestariksi asti.Puolivälieristä pääsee jatkoon kahdella voitolla. Välierä- ja loppuottelusarjan katkaisuun tarvitaan kolme voittoa.— Runkosarja jatkuu kaikkien joukkueiden osalta pidempään eli selkeästi elokuun puolelle. Tämä on merkittävää niin joukkueiden, yleisön kuin seurojen taloudenkin kannalta. Lisäksi jatkosarjoissa nähtäneen paljon tasaisia pienten marginaalien otteluita, joiden odotetaan herättävän kiinnostusta, Superpesiksen toimitusjohtaja Jussi Pyysalo toteaa.— Sellaista sarjajärjestelmää ei varmasti ole olemassakaan, joka toimisi kaikissa tilanteissa. Tässä sarjaohjelmien laatijan Seppo Mustosen ideoimassa mallissa pyrkimys on kuitenkin maksimoida kiinnostavien otteluiden määrä. Suurimmalla osalla joukkueita ottelut jatkuvat vielä jatkosarjojen jälkeen, joten täysin merkityksettömiä otteluita en usko näkevämme juurikaan, Pyysalo jatkaa.Miesten Superpesiksessä on mukana 14 joukkuetta kaudella 2017. Kaksi joukkuetta joutuu karsimaan sarjapaikastaan ja viimeinen putoaa suoraan tehden tilaa pääsarjatasolla Ykköspesiksen voittajalle. Naisten Superpesistä pelataan 11 joukkueella. Yksikään joukkue ei putoa suoraan alaspäin, sillä Superpesis pyritään täydentämään 12 joukkueen sarjaksi. Lue koko uutinen:

