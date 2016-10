Uutinen

Kouvolan Sanomat: Töhrijät turmelevat ympäristöä — tekijöitä on vaikea saada vastuuseen Kouvolan kaupungin kädet ovat sidotut sen alueella tapahtuvaa laitonta töhrintää vastaan. Lakimies Olli Ojanperä Kouvolan kaupungilta sanoo, että laki ei salli kaupungille omatoimista valvontaa luvattoman töhrimisen selvittämiseksi. — Rikostunnusmerkistön täyttävään toimintaan puuttuminen on yksiselitteisesti poliisin vastuualueella, Ojanperä sanoo. Kiinteistön omistajalla on aina lähtökohtaisesti valta määrätä kiinteistön käytöstä ja kiinteistön ulkoasuun vaikuttavista toimenpiteistä. — Esinevahingoista koituvat menetykset ovat puolestaan vahingonkorvaussäännösten tuella kompensoitavissa, Ojanperä sanoo. Kunnossapitopäällikkö Jukka Perttula kertoo, töhryjen poistamisesta muodostuu kaupungille vuositasolla noin 20 000 euron kustannukset. Töhrijöiden tihutyöt jäävät useimmiten veronmaksajien kontolle. — Töhryjä poistetaan pesureilla, kemikaaleilla pyyhkimällä tai maalaamalla yli. Katupäällikkö Erkki Immonen sanoo, että esimerkiksi meluaitojen siistiminen töhryistä kuuluu aina kaupungille. Näin on vaikka melueste sijaitsisi yksityisen tontin kohdalla omistajan puhtaanpitovelvollisuuteen kuuluvalla katualueella. — Jos meluaita töhritään, niin se on aina rakenteellinen kunnossapitotyö eli kaupungille kuuluva työ. Kadun puhtaanapito kuuluu tontin omistajalle tontin kohdalla kadun keskiviivaan saakka, mutta töhrintä tulkitaan kunnossapidoksi. Lue koko uutinen:

