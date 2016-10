Uutinen

Kouvolan Sanomat: Töhryistä Kouvolassa kymmeniä ilmoituksia, rangaistuksena sakkoa tai jopa vankeutta Graffititöhryistä tehdään rikosilmoituksia Kouvolassa vuosittain ”joitakin kymmeniä”, arvioi Kaakkois-Suomen poliisin rikoskomisario Ilkka Kiesilä. — Toki yksi ilmoitus voi sisältää useampia tapauksia. Tänä vuonna on ollut sekä junavaunujen maalaamisia että ympäri kaupunkia olevia tägejä. Pääsääntöisesti ilmoituksia tekevät asianomistajat eli ne, joiden omaisuutta on sotkettu. — Ohikulkijat ilmoittavat sellaisia, jotka jäävät verekseltään kiinni. Parhaat mahdollisuudet töhrijöiden kiinni saamiseen on juuri tällaisissa tapauksissa. Ja kun yksi tekijä saadaan kiinni, voi ratketa liuta muitakin, samalla tägillä merkittyjä tapauksia. Alueita, joilta ilmoituksia tulisi erityisen paljon, ei Kiesilän mukaan Kouvolassa ole. — Aika tasaisesti ne ovat ympäri kaupunkia Kouvolassakin. Poliisi tutkii laittomia töhrimisiä vahingontekoina. Rikoskomisario Max Bock sanoo, että mittavassa ja esimerkiksi sarjamaisessa töhrinnässä voi olla kyse myös törkeästä vahingonteosta. — Rangaistusasteikko vahingonteoissa on sakkoa tai vankeutta enintään vuosi. Noin 5 000 euron rajan ylittymistä on pidetty vahingonteon ja törkeän vahingonteon rajana, Bock sanoo. Kiinteistön omistajien korvausvaatimukset lankeavat myös töhrinnästä tuomitun maksettaviksi. Lue koko uutinen:

