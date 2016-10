Uutinen

Kouvolan Sanomat: Teatteriarvio: Sami Kosola tekee maanmainion roolin Chuck Baxterina Vau! Se on ainoa oikea ilmaisu aloittaa tämä arvio. Kyllä Kouvolan teatterissa osataan. Tämän kauden suurin satsaus Poikamiesboksi on napakymppi. Se on hauska mutta koskettava, vauhdikas mutta hallittu, pitkä mutta ei pätkääkään puuduttava. Musikaalikomediassa on lauluja ja näyttämökuvia yli 20 sekä asukokonaisuuksia toista sataa. Ohjaaja ja koreografi Seppo Välisellä on ollut monta lankaa käsissään, ja ote langanpäistä on ollut tiukka. Onnistumisesta kertoo sekin, että tavallisesti astetta jäykempi ensi-iltayleisö tarttui koukkuun heti ja taputti lopuksi ensemblen lavalle kerta toisensa jälkeen. Näen jo silmissäni Salpausselänkadun varteen pysäköityjen tilausajobussien rivin. Tästä on uuden teatterinjohtajan Tiina Luhtaniemen hyvä jatkaa ensi vuoden alussa. Näyttelijä Sami Kosola tekee elämänsä roolin Chuck Baxterina. Kosola on epävarmana joojoomiehenä loistava. Paljon puhuvat eleet ja ilmeet välittyvät katsomoon asti. Yleisö on sataprosenttisesti hänen puolellaan eikä varmasti vähiten siksi, että Chuck toisinaan osoittaa repliikkinsä, suuret salaisuudetkin, suoraan katsojille. Ratkaisu toimii. Komeasti laulavasta Kosolasta kuoriutuu Poikamiesboksissa todellinen koomikko, joka hauskuuttamisen lisäksi koskettaa. Kosolan vastanäyttelijä, teatterin uusi kasvo Emma-Sofia Hautala osoittaa valovoimansa herkkänä, hiukan hukassa olevana Fran Kubelikina. Hautalan esittämät laulut ovat tarinan puhuttelevimpia. Pääparin orastavaan suhteeseen uskoo. Suuresta näyttelijäjoukosta on nostettava esille myös Kouvolan teatterista jo eläköitynyt, mutta näyttämölle palaava Markku Kekki, joka riemastuttaa tohtori Dreyfussina. Mieleen jäi myös Elina Ylisuvanto, jonka ansiosta musikaalin toinen puolisko alkaa hulvattomalla kapakkakohtauksella. Poikamiesboksi sijoittuu 1960-luvun New Yorkiin ja nousukkaiden kansoittamaan toimistoon, jossa pomot pettävät vaimojaan minihameissaan pyllistelevien pimujen kanssa. Chuck kamppailee etenemishaaveiden ja moraalinsa kanssa. Hän tietää, että jos hän lainaa kämppäänsä pomoille lemmiskelypaikaksi, hän voi saada ylennyksen. Mutta miten käy, kun Chuck tajuaa oman ihastuksensa kohteen Franin heilastelevan johtaja Sheldraken (Veli-Matti Karén) kanssa? Olisi huojentavaa ajatella, että maailma on muuttunut 1960-luvun jälkeen, ja että kulissien pystyssä pitäminen ei enää olisi yhtä välttämätöntä kuin ennen. Sukupuolten välinen tasa-arvo on ottanut ison harppauksen 50 vuodessa ja pettämisen osaavat myös naiset. Edelleen on asioita, joita ihminen ei opi kuin kantapään kautta. Oman sydämen äänen kuunteleminen kuuluu niihin. Vapaus rakastaa ei tarkoita vapautta loukata muita. Hienoa, että myös viihdyttävä musikaali pakottaa puntaroimaan omia elämänarvoja. Lue koko uutinen:

