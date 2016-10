Uutinen

Kouvolan Sanomat: Xamkille valittu osakeyhtiön hallituksen jäsenet — Kouvolasta valittiin Kimmo Jokiranta Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan yhteiskuntasuhteiden kappalainen Jyrki Koivikko Mikkelistä. Varapuheenjohtajana aloittaa Jussi Lehtinen Kotkasta. Kouvolasta hallitukseen valittiin Kimmo Jokiranta. Lisäksi hallitukseen valittiin Anja Eerola Kotkasta, Kirsi Torikka Savonlinnasta, Pirkko Rahikainen Mikkelistä sekä henkilöstön edustajana Jarmo Tuunanen ja opiskelijoiden edustajana Santeri Roivas. Yhtiökokouksen valitsema osakeyhtiön hallitus aloittaa työnsä 1. tammikuuta ensi vuonna. Hallitus valittiin nelivuotiskaudeksi, mutta henkilöstön ja opiskelijoiden edustajilla toimikausi on lyhyempi. Hallitukseen valitut henkilöt edustavat ammattikorkeakoulun mukaan yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta laaja-alaisesti. Uusilla jäsenillä on myös monipuolista työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/18/Xamkille%20valittu%20osakeyhti%C3%B6n%20hallituksen%20j%C3%A4senet%20%E2%80%94%20Kouvolasta%20valittiin%20Kimmo%20Jokiranta/2016221390321/4