Uutinen

Kouvolan Sanomat: Anjalan koulu jatkaa väistötiloissa — eteläinen kouluverkko otetaan uudelleen tarkasteltavaksi Anjalan alakoululaiset jatkavat opiskeluaan vastaisuudessakin Inkeroisten lukion väistötiloissa. Päätös väistötilavalmistelun jatkamisesta syntyi äänin 8—4. Päätös tarkoittaa väistötilojen kehittämistä yhdessä Inkeroisten yhteiskoulun ja Tehtaanmäen koulun kanssa. Lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtajan Päivi Kossilan mukaan Anjalan koulu herätti kymmeniä puheenvuoroja ja kaksi äänestystä lautakunnan kokouksessa. — Esityksen palauttaminen uudelleen valmisteluun äänestettiin nurin äänin 7—6. Lasten ja nuorten palveluiden johtajan Ismo Korhosen pohjaesitys väistötilavalmistelun jatkamisesta sai Pulla Peltolan (sit.) ja Kalle Ylämäen (kesk.) vastaesityksen, jossa esitettiin samalla eteläisen kouluverkkoalueen päätösten tekemistä vielä tämän valtuustokauden aikana. Tämä esitys voitti, Kossila kertoo. Päätös tarkoittaa sitä, että aikaisemmin tehty päätös jättää eteläinen perusopetuksen palveluverkko koskemattomaksi nykyisen valtuustokauden ajaksi perutaan. — Eteläisellä alueella on paljon epätietoisuutta, josta halutaan nyt tällä päätöksellä herättää keskustelua. Kossilan mukaan Anjala elää ry:n mielenilmaus huomioidaan väistötilavalmistelussa. Vanhempien huolet esimerkiksi huonosti järjestetystä kouluruokailusta on kuultu. — Siellä on mahdollista tehdä ratkaisuja, jotka helpottavat väistötiloissa todettuja pullonkauloja. Otimme kopin vanhempien huolista. Uusi koulu olisi Kossilan mukaan maksanut 4—5 miljoonaa euroa. Ismo Korhosen mukaan päätös eteläisen palveluverkon tarkastelusta voi johtaa jonkin alueen koulun lakkauttamiseen. — Jotta Anjalan kouluasia voidaan ratkaista, on tiedettävä millaisella kouluverkolla eteläisessä Kouvolassa edetään. Tätä pohjatyötä tehtiin jo kevään säästösuunnitelman kanssa, ja nyt asiaa katsotaan uudestaan. Lue koko uutinen:

