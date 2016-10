Uutinen

Kouvolan Sanomat: Elimäen kotiseutumuseon ylläpitäjille tunnustusta Kouvolan maaseutulautakunta esittää torstaina pidettävässä kokouksessaan Elimäen kotiseutumuseon kannatusyhdistykselle kunniakirjaa maaseudun kulttuurimaiseman hyväksi tehdystä työstä. Kuka tahansa sai ehdottaa kunniakirjan saajaa. Raati valitsi voittajan viiden ehdotuksen joukosta. Kotiseutumuseon kannatusyhdistystä ehdotti Kymenlaakson kylät ry:n hallitus. — Alue on jo vuosikymmenien ajan kuulunut kirkonkylän maisemaan ja sen rapistuminen tai alas ajaminen olisi ollut suuri menetys Elimäelle, perusteluissa todetaan. Kannatusyhdistys on perustettu vuonna 2015 ja se on ottanut vastuun Elimäen kotiseutumuseon toiminnasta sen jälkeen, kun kaupunki luopui museon ylläpitämisestä. Yhdistys toimii suurelta osin talkooperiaatteella. Museoalueella on useita vanhoja eri puolilta Elimäkeä siirrettyjä maaseudun hirsirakennuksia. Tunnusmerkkinä on mäen päällä seisova tuulimylly. Maaseudun kulttuurimaisemakunniakirja myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on kunnostautunut esimerkillisellä tavalla Kouvolan maaseudun kulttuurimaiseman hyväksi tehdyssä työssä. Kulttuurimaisemaksi lasketaan myös maisemaan vaikuttava rakennuskanta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/19/Elim%C3%A4en%20kotiseutumuseon%20yll%C3%A4pit%C3%A4jille%20tunnustusta/2016221393179/4