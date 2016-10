Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kilpailukykysopimus ahdistaa seurakuntiakin Kouvolan seurakuntayhtymän ensi vuoden talousarviota valmistellaan tiukassa tilanteessa. Tämänhetkisen valmistelun perusteella ensi vuoden arvioidaan olevan yli 480 000 euroa alijäämäinen. Tulopuolella taloutta vaivaavat tutut ongelmat: Kouvolassa väestö vähenee ja työttömyys on korkea. Lisäksi kirkon jäsenmäärä laskee edelleen. — Kilpailukykysopimuksen vaikutus on vielä arvoitus. Talouspuoli on laskenut, että meidän verotulomme laskisivat ensi vuonna 7 prosenttia. Jos se toteutuu, se vaikuttaa toimintaan, esimerkiksi täytettäviin virkoihin ja investointeihin. Meillä alkaa olla korjausvelkaa, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Keijo Gärdström sanoo. Merkittävin osa seurakuntayhtymän toimintamenoista on henkilöstökuluja. Gärdströmin mukaan kiinteistöstrategian toteuttaminen on keskeistä tulevien vuosien talouden tasapainottamisessa. Kiinteistöstrategialla on myös välillisiä vaikutuksia henkilöstön määrään. — Meillä on edelleen vajaakäytössä olevia kiinteistöjä. Kiinteistöissä on mentävä toiminta edellä. Ensi vuoden aikana kiinteistöstrategiassa on otettava askelia. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ensi vuoden talousarviota kokouksessaan keskiviikkona. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/19/Kilpailukykysopimus%20ahdistaa%20seurakuntiakin/2016221393498/4