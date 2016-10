Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola valmistautuu talvikunnossapitoon — jalkakäytävien koneellinen auraus tänä vuonna kaupungin vastuulla Katujen talvikunnossapidon käytännöt muuttuvat Kouvolassa tänä vuonna. Kaupunki huolehtii koko kaupungissa jalkakäytävien koneellisesta läpiaurauksesta ja hiekoituksesta sekä jalkakäytävien viereen kertyneen lumen poisajamisesta. Kouvolan tekninen lautakunta päätti asiasta viime vuoden marraskuussa. Tontinomistajan vastuulle jäävät tonttiliittymän auraus ja liukkaudenesto, katualueella sijaitsevien kiinteistön portaiden ja tasojen lumityöt, liukkaudenesto ja hiekoitushiekan poisto sekä jalkakäytävän viereisen katuojan ja sadevesikourun lumenpoisto ja sadevesikaivojen ritiläkansien puhtaanapito. Katujen kunnossapidosta huolehditaan talvella Kouvolassa 3 tiemestarin, 33 koneyksikön ja 37 paikallisen aurausurakoitsijan voimin. Jos lunta tulee runsaasti, liikkeelle lähdetään kaikilla yksiköillä. Jo normaali 5—10 sentin lumisade työllistää koneet vähintään 8 tunniksi. Kaupungilla on hoitovastuullaan katuja noin 700 kilometriä, raitteja noin 290 kilometriä, jalkakäytäviä noin 34 kilometriä ja pysäköintialueita 14 hehtaaria. Teiden talvikunnossapitoa tehdään mahdollisimman paljon työaikana, kello 7—16, kiireellisyysluokituksen mukaisessa järjestyksessä. I-luokan pyörätiet, jalkakäytävät ja pääkadut aurataan, kun irtolumen määrä ylittää 3 senttiä. II-luokan raiteilla ja teillä määrä on 5 senttiä, III-luokan teillä 10 senttiä (sunnuntaina 12 senttiä). Viikonloppuina auraustöihin ryhtymistä vältetään, mutta tarpeen vaatiessa koko aurausporukka saadaan liikkeelle. I-luokkaan eli tärkeimpiin kohteisiin kuuluvat myös taksiasemat, rautatieasema, torit sekä tärkeimmät keskustojen pysäköintialueet. Jyrkät mäet paikasta riippumatta lasketaan I-luokkaan. Yleisenä ohjeena on, että tiet pidetään aina henkilöautolla ajettavina muun muassa hälytysajoneuvojen toiminnan vuoksi. Talvikunnossapidon vuoksi Kouvolassa on talviajan pysäköintikieltoja noin 30 kadulla. Puistoväylät ja raitit, joilla ei ole talvikunnossapitoa, on merkitty liikennemerkeillä. Niiden käyttö talvella on kulkijan omalla vastuulla. Ajoratoja hiekoitetaan tarvittaessa. Suolaa ei käytetä kaupunkialueella. Kouvolan karttapalvelussa voi tarkastella katujen kunnosspitoluokitusta valitsemalla vasemmasta reunasta vaihtoehdot Liikenne ja Katujen kunnossapitovastuu. Kunnossapitoluokituksen värikoodit täällä. Luettelo katujen talvipysäköintikielloista Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/19/Kouvola%20valmistautuu%20talvikunnossapitoon%20%E2%80%94%20jalkak%C3%A4yt%C3%A4vien%20koneellinen%20auraus%20t%C3%A4n%C3%A4%20vuonna%20kaupungin%20vastuulla/20161466/4