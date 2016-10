Uutinen

Kouvolan Sanomat: Luontokasvatus toi kunniaa Ekholmintien päiväkodille Jääkiekkoseura KooKoo toimi Ekholmintien päiväkodin liikuntapäivän kummina keskiviikkona. Lastentarhanopettaja ja verkostomuuveri Sanna Rantoja-Hämäläisen mukaan lapsille pelaajien saapuminen paikalle oli odotettu juttu. — Miehet saivat jakaa nimmareita kortteihin ja pipoihin oikein urakalla, Rantoja-Hämäläinen nauraa. Ekholmintien päiväkoti valittiin valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman vuoden 2016 varhaiskasvatusyksiköksi. Päiväkoti on ollut ohjelmassa mukana jo kolmen vuoden ajan. — Palkintoa perusteltiin sillä, että olemme onnistuneesti yhdistäneet ohjelman ja ympäristö- sekä luontokasvatuksen. Lisäksi olemme etsineet tapoja lisätä lasten arkiliikuntaa. Sitä on lisätty esimerkiksi odottelu- ja siirtymätilanteisiin, Rantoja-Hämäläinen kertoo. Päiväkoti sai tunnustuksen anottuaan sitä keväällä. Rantaoja-Hämäläisen mukaan Ekholmintien päiväkoti on panostanut tietoisesti luonto- ja ympäristökasvatukseen. Jokainen päiväkotiryhmä on sitoutunut tekemään vähintään kaksi metsäretkeä viikossa. Lisäksi ryhmät ovat sitoutuneet siistimään ympäristöään luonnossa liikkuessaan. — Yksi arviokriteereistä tunnustukselle olikin lasten osallistaminen päiväkotitoiminnassa. Olemme keskittyneet siihen jo pitkään. Esimerkiksi liikuntapäivän ohjelma ja kutsukortit ovat kaikki lasten suunnittelemia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/19/Luontokasvatus%20toi%20kunniaa%20Ekholmintien%20p%C3%A4iv%C3%A4kodille/2016221394966/4