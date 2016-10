Uutinen

Kouvolan Sanomat: Muistatko Allan Measuresin? — KooKoon uusi maalivahti tulee samalta paikkakunnalta kuin legendaarinen liigapakki Maalivahti Leland Irving saapui Kouvolaan viime perjantaina. Toistaiseksi hotellimajoituksessa asuva kanadalainen tuli paikkaamaan KooKoon maalivahtiosastoa Samu Perhosen kaveriksi, kun Juha Järvenpään sairausloma venyy ainakin helmikuulle. Irving, 28, löydettiin Kouvolaan NHL-seura Pittsburgh Penguinsin harjoitusleiriltä. Viime kaudella Irving pelasi Minnesota Wildin farmijoukkueessa Iowa Wildissa AHL:ssä 41 ottelua torjuntaprosentilla 91,3. Kouvolassa Irving on ottanut jäätuntumaa alkuviikon ajan. Ennen siirtoaan hän ehti olla kymmenkunta päivää poissa luistimilta. Suomen Liiga on Irvingille ennestään tuttu, sillä hän edusti Jokereita ykkösvahtina helsinkiläisseuran toistaiseksi viimeisellä SM-liigakaudella 2013—14. Irving muistaa varsinkin kohtaamiset Josh Greenin kanssa. KooKoo-kapteeni nakutti tuolloin tehopisteitä Tapparalle. — Oli todella helppo päätös palata Eurooppaan. Pienen lapsen perheelle ei varmaankaan ole parempaa kasvatuspaikkaa kuin Suomi. Irving on kotoisin alle 5 000 asukkaan Barrheadista, joka sijaitsee runsaat 100 kilometriä Edmontonista luoteeseen. Samalta paikkakunnalta on ponnistanut legendaarinen puolustaja Allan Measures, joka tahkosi Rauman Lukossa ja Tampereen Ilveksessä yli 600 ottelua Liigassa 1987—2001. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/19/Muistatko%20Allan%20Measuresin%20%E2%80%94%20KooKoon%20uusi%20maalivahti%20tulee%20samalta%20paikkakunnalta%20kuin%20legendaarinen%20liigapakki/2016221391825/4