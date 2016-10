Uutinen

Kouvolan Sanomat: Myllykosken kirkon suunnittelu alkaa ensi vuonna Myllykosken kirkon laajennuksen suunnittelu alkaa toden teolla vuoden 2017 alussa. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto perustaa torstaina suunnittelutoimikunnan hoitamaan kirkon hankesuunnittelua. Kouvolan kaupunki puolestaan pitää kirkon lähiympäristön kehittämiseen ja asemakaavamuutokseen liittyvän ensimmäisen yleisötilaisuuden Myllykosken kirkon seurakuntasalissa illalla 3. marraskuuta. — Tavoitteena on kuulla asukkaiden ja kiinteistöjen omistajien toiveita alueen kehittämisestä. Esittelemme myös suunnittelukilpailussa esiin tulleita ideoita, jotka koskevat kirkon lähiympäristöä, kuten toria ja Myllykoskentietä, kertoo kaavoitusinsinööri Heikki Kauppi. Kouvolan seurakuntayhtymän ja kaupungin yhdessä järjestämän kirkon laajennuksen ja ympäristön suunnittelukilpailun voitti kesäkuussa työ nimeltä Triadi. Sen suunnittelivat arkkitehtiopiskelijat Paul Thynell, Matias Kotilainen, Tuomas Martinsaari ja Matti Wäre. Myllykosken kirkon seudun nykyinen asemakaava on pääosin vuodelta 1987. Kaupungin tavoitteena on muuttaa asemakaavaa vuoden 2017 aikana. — Aikatauluun vaikuttaa muun muassa kirkon rakennussuunnittelun eteneminen, Kauppi sanoo. Seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo kertoo, että kirkon laajennuksen rakennussuunnittelu ja valmistelutyöt kestävät arviolta kaksi vuotta. Itse rakentamiseen varataan vuodet 2019 ja 2020. Perustettava suunnittelutoimikunta hoitaa ensin kirkon hankesuunnitelman. Sen jälkeen alkaa yksityiskohtainen rakennussuunnittelu. Toimikunta valitsee tarvittavat suunnittelijat, ohjaa, organisoi ja hyväksyttää suunnitelmia eri hallintoelimissä ja viranomaisilla sekä valmistelee urakkalaskentaan liittyvät asiakirjat. Seurakuntaneuvostolle esitetään torstaina, että suunnittelutoimikuntaan valitaan luottamushenkilöistä Risto Pesonen, Teuvo Pokki ja Marja-Leena Vainio sekä kirkkoherra Heikki Heinonen ja kappalainen Eija Murto. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto nimeää toimikuntaan yhden luottamushenkilön sekä seurakuntayhtymän hallintojohtajan, kiinteistöpäällikön ja sihteerin. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/19/Myllykosken%20kirkon%20suunnittelu%20alkaa%20ensi%20vuonna/2016221391507/4