Uutinen

Kouvolan Sanomat: Nuorten Leijonien henkinen valmentaja Melina Niemi tulee Kouvolaan — ”Tuokaa, pojat, kulta kotiin” Yrityselämässä ja urheilumaailmassa henkisenä valmentajana toimiva Melina Niemi keskittyy hyviin hetkiin, ei mokiin. Kun urheilusuoritusta analysoidaan jälkeenpäin videolta, päähuomion pitäisi olla siinä, mitä virheestä voi oppia, ei itse virheessä. — Aivot oppivat nopeasti, Niemi sanoo. Niemi on ollut valmentamassa jääkiekon alle 20-vuotiaiden maajoukkuetta vuosina 2014 ja 2016. Molemmilla kerroilla Nuoret Leijonat voitti maailmanmestaruuden. Kaksi vuotta sitten joukkueeseen piti saada lähinnä ”kunnon rokkiasennetta” ja voittamisen tahtoa. — Kun valmennukseni päätteeksi juuri kisojen alla sanoin pojille Malmössä, että tuokaa kulta kotiin, he pomppasivat ylös ja sanoivat, että niin tuodaankin. Silloin näin, että he haluavat sitä todella. Tämänvuotisissa kotikisoissa suurin työ oli saada kovien paineiden alla oleva joukkue elämään tässä ja nyt. Niemi jatkaa Nuorten Leijonien henkisenä valmentajana myös ensi kevään kisoissa Kanadassa. Niemi puhuu valmennuksessaan menestyksen portaista. Joukkueen pitää määritellä omat menestyksensä portaat eli miettiä, miten sen jäsenet sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen. Lupaukset lausutaan myös ääneen. Urheilijoiden ja yritysmaailmassa toimivien valmentaminen on Niemelle sama asia. Johtaja on valmentaja, alaiset ovat joukkue. Kaiken valmentamisen keskiössä on ihminen. Myytti viime minuutilla häviävästä suomalaisjoukkueesta on Niemen mielestä aikansa elänyt. — Nuo asiat kuuluvat jonnekin 1990-luvulle, kun hävisimme jonkun ottelun viime minuutilla. Ajattele, miten paljon olemme sen jälkeen voittaneet! Niemi on yhtenä puhujana Urheilulääketieteen illassa, joka pidetään Kouvola-talon Simelius-salissa 20.10. kello 17.30—20.30. Aiheena on psyykkinen valmennus. Kymenlaakson Liikunnan, Kouvolan Urheiluakatemian ja Mehiläinen Oy:n järjestämän tilaisuuteen on vapaa pääsy. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/19/Nuorten%20Leijonien%20henkinen%20valmentaja%20Melina%20Niemi%20tulee%20Kouvolaan%20%E2%80%94%20%E2%80%9DTuokaa%2C%20pojat%2C%20kulta%20kotiin%E2%80%9D/2016221390772/4