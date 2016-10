Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tiedätkö verenpaineesi? Aivoliitto patistaa kansaa sitä seuraamaan Puolet suomalaisista ei pidä verenpaineen mittaamista tärkeänä, vaikka kohonneen verenpaineen riskit ovat tiedossa. Tämä ilmenee selvityksestä, jonka teetti Aivoliiton Korvaamaton kovalevy -hanke. Selvityksen pohjana oli 30—50-vuotiaille tehty kysely. Siihen vastanneista naisista 67 prosenttia ja miehistä 51 prosenttia kertoi tietävänsä verenpaineensa. Kuitenkin puolet vastaajista oli sitä mieltä, että verenpaineen mittaaminen ei ole tärkeää, vaikka kohonneen verenpaineen seuraukset tunnetaan. 80 prosenttia vastaajista osasi nimetä ainakin sydänsairauden. Tiedotteen mukaan huomattavasti huonommin tiedetään, että kohonneella verenpaineella on yhteys aivoinfarktiin, aivoverenvuotoihin ja ohimenevään aivoverenkiertohäiriöön. — Kohonnut verenpaine on tauti, joka ei tunnu miltään, Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) neurologian erikoislääkäri Kirsi Rantanen muistuttaa tiedotteessa. Rantasen mukaan verenpainetta pitäisi ryhtyä seuraamaan säännöllisesti viimeistä kolmekymppisenä. Kahdella miljoonalla suomalaisella on kohonnut verenpaine. Rantasen mukaan jokaiselle löytyy siihen myös sopiva lääke, kunhan lääkitystä haetaan. Tiedotteessa muistutetaan, että kohonnutta verenpainetta voi ehkäistä ja hoitaa elämäntavoilla, minkä kyselyn vastaajatkin hyvin tiesivät. He listasivat muun muassa ruokavalion ja liikunnan. Yksinkertaisin tapa vaikuttaa verenpaineen kohoamiseen on suolan vähentäminen, tiedotteessa todetaan. Ensi viikolla terveysjärjestöjen aktiivit sekä terveydenhuollon ammattilaiset mittaavat vaivattomasti suomalaisten verenpaineita erilaisissa mittauspisteissä ympäri maan. Verenpainetietoa löytyy Korvaamaton kovalevy -hankkeen verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/19/Tied%C3%A4tk%C3%B6%20verenpaineesi%20Aivoliitto%20patistaa%20kansaa%20sit%C3%A4%20seuraamaan/2016521393192/4