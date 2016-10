Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tykkimäki Actionpark avautuu lauantaina — katso havainnekuva Sisäaktiviteettipuisto Tykkimäki Actionpark avautuu Kouvolan Prismakeskuksen tiloissa ensi lauantaina kello 12. Jatkossa puisto on avoinna päivittäin kello 12—20. Koko perheelle tarkoitetussa tilassa on tarjolla esimerkiksi interaktiivinen palloiluseinä potkujen testaamiseen, trampoliinitasanne ja volttimonttu. 2—8-vuotiaille on oma leikkialue, jossa on muun muassa pallomeri, liukumäkiä ja kiipeilypaikkoja. Syntymäpäivien viettoa varten on erillinen huone. Tiloissa on sukkapakko. Myös puhtaat, laukussa tuodut sisäpelikengät sallitaan. Lue koko uutinen:

