Uutinen

Kouvolan Sanomat: Up With People etsii yösijaa nuorille Kouvolasta Up With People saapuu muutaman vuoden tauon jälkeen Kouvolaan. Kansainvälinen laulu- ja tanssiryhmä etsii isäntäperheitä kaupungista ajalle 7.—14. marraskuuta. Isäntäperhe tarjoaa nuorelle nukkumapaikan, aamupalat ja muutaman iltaruoan sekä pientä kuljetusapua. Petipaikaksi käy vaikkapa olohuoneen sohva. Kiitokseksi perhe saa kaksi lippua Up With Peoplen esitykseen, joka on Mansikka-ahon urheiluhallissa lauantaina 12. marraskuuta. Ryhmä on kiertänyt maailmaa 1960-luvulta asti. Nuoret ovat asuneet sinä aikana lähes 800 000 perheessä 72 eri maassa. Perheissä asuminen on iso osa kokemusta, sillä siten nuoret pääsevät tutustumaan paikallisiin tapoihin ja kulttuuriin. Majoitin itse Up With People -nuoren vuonna 2012. Emännöiminen tuotti toki vähän työtä kokkailuineen ja kuljetuksineen, mutta se kannatti. Kokemus oli mukava. Tosin suunnitelmat suomalaisten ruokien maistattamisesta eksoottiselle vieraalle eivät ihan onnistuneet, koska luokseni majoittui ruotsalainen tyttö. Hänen lempisuklaansa oli Fazerin Geisha — ja kyllä, hän oli maistanut salmiakkia aiemmin. Eikä muuten pitänyt siitä. Isäntäperheeksi haluavat voivat ottaa yhteyttä Sofia Martineziin sähköpostitse SMartinez@upwithpeople.org tai puhelimitse 044 231 4034. Yhteydenottoja toivotaan mahdollisimman pikaisesti. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/19/Up%20With%20People%20etsii%20y%C3%B6sijaa%20nuorille%20Kouvolasta/20161467/4