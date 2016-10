Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uusi koulu ei esillä vaihtoehtona Anjalaan — Väistötiloista ja viipalekoulusta äänestettäneen tänään lautakunnassa Anjalan koulun väistötiloista nähtäneen tänään keskiviikkona tiukka äänestys lasten ja nuorten lautakunnassa. Lasten ja nuorten palvelujen johtajan päätösehdotus on, että Anjalan koulun väistötilavalmistelua jatketaan tukeutumalla alueella valmiina oleviin tiloihin. Väistötiloina tulevat kysymykseen Inkeroisten yhteiskoulu, entinen lukio ja Tehtaanmäki. Toinen valmistelussa esillä ollut vaihtoehto on viipalekoulu, joka rakennettaisiin Anjalan koulun viereen. Anjalan koulu on toiminut elokuun alusta lähtien entisen Anjalankosken lukion tiloissa Inkeroisissa. Oppilaiden vanhemmat ovat halunneet kokonaan uutta koulua. Anjalasta kotoisin oleva lasten ja nuorten lautakunnan jäsen Kari Leinonen (sd.) sanoo, että asiaa ei ole valmisteltu siten kuin edellytettiin. — Kun kouluverkkoratkaisuja ei olla nyt tekemässä, Anjalassa täytyy olla koulu. Olen sitä mieltä, että asia pitäisi palauttaa valmisteluun. Vaihtoehdoissa ei ole selvitetty ollenkaan uuden koulun rakentamista. Lautakunnan varapuheenjohtaja Toni Lampiranta (kesk.) Inkeroisista katsoo, että selvitetyistä vaihtoehdoista viipalekoulu olisi paras. — Lukion tilat eivät ole kestävä ratkaisu. Näyttää siltä, että nyt ei haluttu selvittää uuden koulun rakentamisvaihtoehtoa ollenkaan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/19/Uusi%20koulu%20ei%20esill%C3%A4%20vaihtoehtona%20Anjalaan%20%E2%80%94%20V%C3%A4ist%C3%B6tiloista%20ja%20viipalekoulusta%20%C3%A4%C3%A4nestett%C3%A4neen%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20lautakunnassa/2016221390898/4