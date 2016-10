Uutinen

Kouvolan Sanomat: Voit itse vaikuttaa kotisi sisäilman laatuun — katso Marttojen ohjeet! Marttapiirit ympäri Suomen järjestävät ensi viikolla kaikille avoimia Kauha & kukkaro -tapahtumia, joissa opitaan huoltamaan kotia ja vaikuttamaan sisäilman laatuun. Kouvolassa tapahtuma on keskiviikkona. — Jokainen voi itse parantaa sisäilman laatua ja vaikuttaa näin omaan hyvinvointiin, kerrotaan Marttaliiton tiedotteessa. Marttojen yhteistyökumppanina toimii Hengitysliitto. Kodin sisäilmasta voi huolehtia itse esimerkiksi varmistamalla riittävän ilmanvaihdon, huolehtimalla kodin oikeasta sisälämpötilasta ja siivoamalla säännöllisesti sekä tekemällä oikea-aikaisia korjauksia. Ensi viikolla järjestettävissä tilaisuuksissa kerrotaan, millainen on hyvä sisäilma, mitkä ovat kriittiset siivouskohteet ja miten ne siivotaan. Tärkeää on myös tietää, mitkä ovat asukkaan oikeudet ja vastuut, mistä saat apua ja miten edetä, jos huomaa ongelmia. 26.10. klo 17.00 Kymenlaakson Martat, Kouvola, Kouvolan kaupunginkirjaston auditorio, Salpausselänkatu 33, luennoimassa Timo Kujala Hengitysliitosta. Lue koko uutinen:

