Kouvolan Sanomat: Arkistosta: "Solvauskilpailun voittaja" — pääkirjoitus, josta presidentti Kekkonen suuttui Kouvolan Sanomille Kouvolan Sanomien Facebook-sivulla julkaistiin äskettäin kuva päätoimittajan huoneen seinällä olevasta kirjeestä, jonka on lähettänyt presidentti Urho Kekkonen vuonna 1974. Kekkonen ilmaisee tuohtumuksensa lehden julkaisemaan pääkirjoitukseen ja luonnehtii päätoimittaja Martti Joutsenta "ylivoimaiseksi, ehdottomaksi voittajaksi solvauskilpailussa". Kirje kiinnosti lukijoita. Mikä oli suututtanut presidentin tuolla tavoin? Paljastamme sen nyt. Pääkirjoitus käsitteli puhetta, jonka Kekkonen oli pitänyt Suomen ja Neuvostoliiton välirauhansopimuksen ja Suomi-Neuvostoliitto-seuran 30-vuotisjuhlassa. Teksti julkaistiin lehdessä 17.10.1974: Väite ja vetoomus Puhuessaan viime tiistaina Suomi—Neuvostoliitto—Seuran 30-vuotisjuhlassa tasavaltamme päämies vetosi suomalaisiin tiedottajiin eli sanomalehtien ja muiden joukkotiedotusvälineiden toimittajiin, jotta nämä vaalisivat Suomen ja Neuvostoliiton kansojen välistä ystävyyttä ja luottamusta asiallisin ja rakentavin informaatioin. Vetoomus seurasi väitettä, että Suomessa on erittäin myönteisestä kehityksestä huolimatta vähäisiä mutta äänekkäitä voimia, joita niiden avuttomuudesta ja elämälle vieraudesta huolimatta ei saa jättää tarkkailua vaille. Näiden kahden asian esittäminen puheessa peräjälkeen loi mielikuvan, että tasavallan presidentti pitää asiallisena ja kahden kansan välistä ystävyyttä ja luottamusta rakentavana informaationa tietoja poikkeamisista idänpolitiikkamme viralliselta linjalta. Jos tuo tosiaan on puhujan kanta, hän ei ole saava vetoomukselleen vastakaikua ainakaan puolueisiin sitoutumattomien sanomalehtimiesten taholta. Jotkut ulkopoliittista mustamaalausta tikapuinaan käyttävät poliittiset skribentit voivat kyllä nyt katsoa saaneensa arvovaltaiselta taholta hyväksymisen menettelytavoilleen ja alkavat käyttää niitä entistä häikäilemättömämmin, mutta muille lehtimiehille jo pelkkä ajatuskin oman pesän sotkemisesta kansainvälisen luottamuksen ja ystävyyden nimissä on paitsi vastenmielinen myös nurinkurinen. Veljen panettelu vieraalle voi kyllä lisätä tämän ja kuiskuttelijan välistä ystävyyttä, jos kummatkin ovat samalla tavalla kieroutuneita. Luottamustakin se voi samoin edellytyksin kasvattaa, ja siksi siihen turvautuvatkin yleensä sellaiset, jotka itse ovat aikaisemmin menettäneet tavoittelemansa luottamuksen. Mutta kun on kysymys kokonaisista kansoista, oman pesän töhriminen ei voi synnyttää toisen kansakunnan ystävyyttä eikä liioin luottamusta, sillä sellainen katsotaan alhaisen mielenlaadun merkiksi. Kuka nyt katalan mielistelijän kanssa voisi julkisesti ystävystyä tai rakentaa tähän luottamuksellisia suhteita, kansojen välinen kanssakäyminen kun on nimenomaan julkista. Itsehän siinä kilpensä töhrii. Kohteliaisuudesta voidaan vastenmielisyyden tunne kyllä hillitä ja peittää ystävälliseen hymyyn, mutta luottava ystävyys pysyy kaukana kaupankäynnistä Juudas Iskariotin kanssa. Suotuisasti jo 30 vuotta kehittyneiden idänsuhteittemme pitäisi olla niin lujat, ettei niiden enää luulisi kelpaavan astaloiksi poliitikkojemme keskinäisiin nahisteluihin eikä myöskään kärsivän vaurioita, vaikka niillä vähän huideltaisiinkin. Mutta niin ei kuitenkaan vielä ole asian laita. Ulkopoliittinen mustamaalaus tehoaa edelleen hämmästyttävän hyvin naapureihimme saaden heidät epäluuloisiksi ja jopa menettämään luottamuksensa tarjoamamme ystävyyden vilpittömyyteen. Presidentti Podgornyin sanat — ”ei pidä sulkea silmiä siltä, kuten presidentti U. K. Kekkonen tämänpäiväisessä puheessaan totesi, että Suomessa eräät yrittävät vieläkin jarruttaa maittemme välisen ystävyyden ja luottamuksen kehittämistä” — eivät todellakaan ilahduta. Suomalaisella lehtimiehellä ei ole mitään syytä antaa muuta kuin asiallista ja rakentavaa tietoa, jos se vain noudattaa totuutta ja luo lukijoille oikean kuvan asioista ja tapahtumista. Vääristely ja tahallinen väritys voivat kyllä kelvata poliittisesti orientoituneen kirjoittajan arsenaaliin, kuten myös oman pesän sotkeminen, mutta kynänsä avulla lukijakuntaansa rehellisesti palveleva lehtimies ei niitä hyväksy, koska ne rikkovat ystävyyden ja luottamuksen joka tasolla. Sama koskee myös neuvostoliittolaisia journalisteja. Kirjeessään päätoimittajalle Urho Kekkonen kirjoittaa: Olen viime päivinä perehtynyt minulle toimitettuun aineistoon, joka käsittää Suomen lehdistön 15.10.1974 pitämääni puhetta koskevat kirjoitukset. Puhe pidettiin Suomen ja Neuvostoliiton välirauhansopimuksen ja Suomi-Neuvostoliitto-Seuran perustamisen 30-vuotisjuhlassa. Aineisto on runsas ja edustava. Vaikuttaa siltä, että eräät lehdet ovat ikäänkuin kilpailleet keskenään herjojen keksimisessä. Esitän teille onnitteluni, sillä Te olette ylivoimainen, ehdoton voittaja solvauskilpailussa. Artikkelinne "Väite ja vetoomus" 17.10.1974 ei ole pitkä mutta siihen olette saanut paljon mahtumaan. Esimerkiksi tähän tapaan: oman pesän sotkeminen (kaksi kertaa), oman pesän töhriminen, veljen panettelu vieraalle, alhaisen mielenlaadun merkki, katala mielistelijä, vastenmielisyyden tunne, entistä häikäilemättömämmin, vääristely ja tahallinen väritys. Ja kaiken kruunuksi: Juudas Iskariot! Herra Kapteeni. Te olette fantastinen. Kirje oli merkitty yksityiseksi, mutta se julkaistiin vuonna 1988 Kekkosen "Kirjeitä myllystäni"-kirjekokoelman toisessa osassa. Tuolloin Martti Joutsen selvitti tapahtumaa lehdessä ja huomautti, etteivät kirjeessä esitetyt näytteet kohdistuneet presidenttiin, vaan "eräisiin poliittisiin skribentteihin". — Itse asiassa ne eivät olleet herjoja lainkaan, vaan osoittautuivat alkuperäiseen asiayhteyteensä palautettuina perusteluiksi mielipiteelleni, että ulkomaiset suhteemme yleensä ja suhteemme itäiseen naapuriin erityisesti kehittyisivät entistä ystävällisemmiksi ja luottavaisemmiksi, elleivät jotkut täkäläisistä käyttäisi ulkopolitiikkaa maanmiestensä mustaamiseen vieraitten silmissä, Joutsen sanoi.

