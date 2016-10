Uutinen

Kouvolan Sanomat: Aurausviittoja asennetaan jo — suolaa varattu 2 000 tonnia talveksi Pohjois-Kymenlaakson maanteiden talvikunnossapidosta vastaava YIT Rakennus on valmis talven tuloon. Suolavarasto Kouvolan Kanervistontiellä on täynnä. Suolaa arvioidaan kuluvan noin 2 000 tonnia talvikauden kuluessa. Keltin hiekkasiilossa ja muutamassa muussa noutopisteessä on niin ikään liukkauden torjunnassa käytettävää hiekkaa valmiina. YIT ja sen kymmenkunta urakoitsijaa työntekijöineen kokoontuivat keskiviikkona talvikauden 2016—2017 aloituspalaveriin Kouvolassa. Työmaapäällikkö Jukka Pääkkölä kertoi noin 30:lle tienhoidon ammattilaiselle tämän hetken tilanteen. — Sorateiden syysmuokkaus aloitetaan heti, kun saadaan sateen myötä vähänkin vettä. Tosin sitä ei ole sääennusteiden mukaan luvassa tällä viikolla. Aurausviittojen asentaminen on parhaillaan vauhdissa päällystetyille teille. Aurausmerkit ovat esimerkki pienestä, mutta välttämättömästä talvihoidon työstä. Keskeisin tehtävä urakoitsijalle on lumen ja sohjon poisto teiltä, niiden pintojen tasaaminen ja liukkauden torjunta. Valtatieverkostolla liukkauden torjunnassa korostuu suolaaminen. Kuutostie, Kouvola—Kotka valtatie 15 ja Kouvola—Lahti valtatie 12 kuuluvat ykkösluokkaan. Näiden teiden pinnoita liukkaus pyritään poistamaan mahdollisimman tehokkaasti. Lue koko uutinen:

